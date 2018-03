Das für die Messungen eingesetzte Smartphone Samsung Wave 2 unterstützt HSDPA bis zur Ausbaustufe von 3,6 Mbit/s. Höhere Datenraten, wie sie Mobilfunknetze mittlerweile häufig bieten, waren so also gedeckelt. Doch selbst wenn die erreichbaren Nettodatenraten zwangsläufig unter den brutto verfügbaren 3,6 Mbit/s liegen, reichen sie für ein fantastisches Nutzererlebnis auf jeden Fall aus.

Datenraten in den Städten

Bei den mittleren Datenraten sehen die Netzbetreiber in der Schweiz in den Städten auf jeden Fall gut aus, wobei der Vorsprung, den Orange vor der Swisscom hat, durchaus spürbar ist - und Swisscom Sunrise merklich distanzieren kann.

In den Spitzentransferraten, die in einem Drittel der Messungen überschritten werden, bleiben Unterschiede und Reihenfolge erhalten. Rund 230 kbit/s liegt Orange vor Swisscom, die mit 200 kbit/s Abstand Sunrise überflügelt.

Kritisch ist die Grenze, die bei einem Drittel der Messungen unterschritten wird. Die liegt bei der Swisscom bei 1 Mbit/s. Ein Drittel der Messungen lag also unter der häufig als für den Surfspaß kritisch erachteten Grenze.

Datenraten auf Transferrouten

Bei den Smartphone-Datenmessungen auf den Transferrouten verschärfte sich die Situation naturgemäß noch einmal. Sunrise lag gerade mal im schnellsten Drittel oberhalb der 1-Mbit/s-Marke, das langsamste Drittel lag unter 141 kbit/s - für zuverlässige Internetnutzung abseits der Städte ist das zu wenig.

Doch auch Orange und Swisscom erzielten auf den Transferrouten keine Geschwindigkeitsrekorde. Dabei zeigte sich die Swisscom in der Versorgung der Fläche leicht überlegen, zwei Drittel der Messungen blieben über 771 kbit/s. Orange wiederum bot im Schnitt die höhere Datenrate und an gut versorgten Stellen auch in der Regel die höhere Spitzengeschwindigkeit.

