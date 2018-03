Gesundheits-Apps der Smartphone-Hersteller im Vergleich

Viele Smartphone-Hersteller packen auf ihre Mobilgeräte auch gleich Gesundheits- und Fitness-Apps. Was haben die Fitness-Helfer von Apple, Samsung & Co. auf dem Kasten?

© SFIO CRACHO / Shutterstock.com Viele Smartphones liefern vorinstallierte Gesundheits- und Fitness-Apps mit.

Das Thema Gesundheit und Fitness steht aktuell so hoch im Kurs wie noch nie. Das zeigt sich nicht nur an der steigenden Zahl von Fitnessarmbändern, sondern auch an immer mehr smarter Gesundheits-Hardware wie etwa Körperwaagen oder Blutdruckmessgeräten, die ihre Daten an kompatible Apps im Smartphone übertragen.

Kein Wunder also, dass auch die großen Smartphone-Hersteller ihre Kunden mit hauseigenen App-Lösungen bei einem gesunden Lebenswandel unterstützen.

Apple, LG, Samsung und Sony haben entsprechende Programme bereits seit Jahren im Angebot, Huawei hat ein entsprechendes Tool seit Kurzem vorinstalliert.



Wir haben uns genauer angeschaut, was die Smartphone-Bauer von Haus aus an Fitness- und Gesundheits- Apps zu bieten haben – also ohne zusätzliche Hardware und kompatible Apps von Drittanbietern. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was Sie von Apple Health, Samsung S Health, LG Health, Sony Lifelog und Huawei Gesundheit erwarten dürfen.



Datenlieferanten

Erst mit dem passsenden Zubehör als weitere Datenquelle können die meisten Fitness- und Gesundheits-Apps im Test zur Höchstform auflaufen oder erst dann sinnvoll genutzt werden. In der Bildergalerie zeigen wir eine Auswahl an Modellen.

Mehr lesen Galerie Fitness-Gadgets Fitness-Zubehör fürs Smartphone Die meisten Fitness- und Gesundheits-Apps benötigen smartes Zubehör als Datenquelle. Wir zeigen Fitness-Gadgets, die man mit dem Smartphone verbinden…

