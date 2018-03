Auf dem Smartphone lagern persönliche Informationen in rauen Mengen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Daten im Fall eines Diebstahls schützen.

© connect Risiko Handy-Klau - so schützen Sie ihre Daten

Der Griff in die Tasche geht ins Leere, das Smartphone ist weg! Das ist im Zeitalter der mobilen Datenverwaltung die Horrorvorstellung schlechthin - aber leider keine Seltenheit, wie eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom zeigt, nach der bereits mehr als zehn Millionen Bundesbürgern schon einmal das Handy abhanden gekommen ist. Handydiebstahl kommt viel häufiger vor, als man denkt.

Wenn das Telefon weg ist, dann ist die Antwort auf das "wie" gar nicht mehr entscheidend. Statt zu hoffen, dass es im Büro auf dem Schreibtisch oder irgendwo anders wartet und sich schon wieder auffinden wird, sollte man schnell handeln - denn nichts ist schlimmer als die Vorstellung, dass ein Fremder gerade durch die vielen privaten Fotos blättert und die eigenen E-Mails studiert. Auch Termine, Adressen, die Musiksammmlung, mobiles Onlinebanking - längst hat sich das Smartphone als universelle Informations- und Kommunikationsplattform etabliert, die zahlreiche Funktionen spezieller Geräte vereint. Mit den vielen Apps und den gespeicherten Daten gibt der kleine Computer einen tiefen Einblick in das Privatleben seines Besitzers. All das fällt Langfingern zusammen mit dem geklauten Gerät in die Hände. Das ist viel schlimmer als der Verlust von Wohnungs- oder Autoschlüssel - die lassen sich schließlich leicht ersetzen, während die digitalen Daten oft nur auf dem Smartphone gebündelt vorliegen. Aber wenn man bei der täglichen Nutzung ein paar Grundregeln beachtet und im Fall der Fälle gezielt handelt, dann lässt sich der entstandene Schaden minimieren. Wir zeigen, wie man die Katastrophe vermeidet.

