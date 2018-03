Smartphone-Highlights im Überblick: Von Acer Iconia bis Xperia Arc

© connect Smartphone-News im Überblick

Bereits am Sonntag, am Vorabend des Mobile World Congress 2011, haben Samsung und Sony Ericsson ihre Produkt-Highlights in Barcelona vorgestellt. In Sachen Smartphones hat Samsung erwartungsgemäß den Galaxy-S-Nachfolger präsentiert - das Samsung Galaxy S 2.

Sony Ericsson hat gleich vier Smartphone-Modell gezeigt, wobei das Xperia Arc schon auf der CES in Las Vegas zu sehen war. Neben den beiden Xperia neo und Xperia pro ist nun auch das lang erwartete Xperia Play offiziell am Start.

Am Montag und Dienstag haben dann Acer, HTC, LG und Konsorten nachgelegt und weitere Smartphones präsentiert: Vom weltweit ersten 3D-Smartphone, über ein Smartphone im Breitbildformat, bis hin zu tänzelnden ChaCha- und Salsa-Modellen.

Das Betriebssystem der Wahl? Android. Googles offene Plattform ist der Renner, das grüne Android-Logo allgegenwärtig in Barcelona. Aus der spanischen Metropole schicken die Androiden Grüße nach Cupertino, denn Apple fehlt traditionsgemäß auf dem Mobile World Congress.

Und Windows Phone 7? Microsoft hat auf seiner Keynote ein Software-Update für 2011 angekündigt, neue Geräte gabs bisher allerdings nicht zu sehen. Die erst kurz vor dem Messe-Start bekannt gegebene Zusammenarbeit zwischen Nokia und Microsoft wird erst 2012 Früchte tragen - dann sollen erste Nokia-Smartphones mit WP7-Betriebssystem an den Start gehen.

In der nachfolgenden Bilderstrecke finden Sie alle bisherigen Smartphone-Highlights aus Barcelona im Überblick. Von Acer Iconia bis Xperia Arc.

