Smartphone und Notebook säubern - so geht's Notebook: Tastatur und Lüfter sauber machen

Das Schöne an mobilen Geräten ist, dass man sie überallhin mitnehmen kann. Einfach in die Tasche schieben und los geht's. Im Laufe der Zeit sammelt sich dabei aber jede Menge Staub und Dreck in kleinen Ritzen und Anschlüssen. Flusen aus der Hosentasche hängen sich zum Beispiel an der Kopfhörerbuchse fest und beeinträchtigen die Tonqualität. Staub im Laptop-Lüfter macht das Gerät unnötig laut. Wer sein Notebook gerne auch mal im Café auspackt, muss zudem damit rechnen, dass der eine oder andere Krümel auf der Tastatur landet.

Ganz zu schweigen vom Leid der Touchscreens auf Smartphone und Tablet: Denn das Tippen und Wischen mit dem Finger hinterlässt Abdrücke und Schmierer auf dem Display. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch Keime und Bakterien übertragen. Grund genug also für einen Frühjahrsputz. Wir zeigen Ihnen, wie und mit welchen Produkten Sie das große Reinemachen am besten angehen.

Display reinigen

Touchscreens und Notebook-Bildschirme sind empfindlich und brauchen daher besondere Pflege. Scharfe Putzmittel sollten Sie vermeiden. Am besten verwenden Sie einen speziellen Bildschirmreiniger. Schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es abkühlen. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nie direkt auf das Display, da es durch Ritzen ins Gehäuse eindringen könnte. Am besten ein paar Spritzer auf ein weiches Mikrofasertuch geben und das Display damit sanft polieren. Zusätzlich können Sie ein Desinfektionsmittel anwenden, um Pilze und Bakterien abzutöten.

Anschlüsse säubern

An Smartphones und Tablets sind vor allem die feinen Anschlüsse für Ladekabel und Kopfhörer anfällig für Staub. Sammelt sich hier zu viel Dreck, funktionieren die Kontakte nicht mehr richtig, und es kommt zu Knistern bei der Tonübertragung. Feine Schmutzpartikel lassen sich mit einem Wattestäbchen entfernen. Achten Sie darauf, dass sich keine Watte ablöst. Auch mit einem Druckluftspray können Sie die Öffnungen ausblasen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Reinigungsmasse, wie sie auch als Tastaturreiniger zum Einsatz kommt. Aber nicht zu fest in die Öffnung pressen, sonst könnte die Masse hängen bleiben.

