Performance verbessern bei iOS

© Screenshot WEKA / Connect iOS: Hintergrundbild auswählen.

Anzeige

Auf animierte Hintergrundbilder verzichten

In Einstellungen/Hintergrundbild/Neuen Hintergrund wählen, können Sie anstelle eines sich dynamisch verändernden Motivs auch ein besser geeignetes Einzelbild wählen. In der Hintergrundbild-Vorschau gibt sich die Option Standbild genügsamer als die Variante Perspektive.

Grafische Spielereien deaktivieren

Wer Apps weniger effektvoll, aber zügiger öffnen möchte, aktiviert unter Einstellungen/Allgemein/ Bedienungshilfen die Funktion Bewegung reduzieren. Im Untermenü Kontrast erhöhen können Sie zudem den Schalter Transparenz reduzieren einschalten. Auch diese Maßnahme entlastet die Grafikeinheit - vor allem bei älteren iPhone-Modellen - ein wenig.

Nur die nötigsten Widgets verwenden

Ein Fingerwisch vom oberen Displayrand nach unten führt in die Mitteilungszentrale. Welche Infos dort angezeigt werden, legt man in der Übersicht (heute) unter Bearbeiten fest. Wer beispielsweise die via Internet ständig upgedateten Aktienkurse nicht mehr verfolgen möchte, kann hier auf das rote Minus Symbol tippen und diesen Schritt mit dem Fertig-Button abschließen.

Auf nicht benötigte Assistenten verzichten

Unter Einstellungen/Allgemein/Siri können Sie den webbasierten Dialog mit Apples schlauer Assistentin auf Eis legen. Darüber hinaus lassen sich in den Einstellungen/Allgemein/Spotlight-Suche zudem Siris unangeforderte Vorschläge abwählen und die Suche auf die gewünschten Bereiche eingrenzen.

Datenabgleich anpassen

Nicht jede App wird auf dem iPhone und dem iPad benötigt: Das automatische Herunterladen erworbener Apps, Musiktitel usw. können Sie unter Einstellungen/iTunes & App Store eingrenzen und so Ihr System schlank halten. In Einstellungen/iCloud regeln Sie den Abgleich mit Apples Onlinespeicher im Detail. Wer auf Apple-Geräte-übergreifendes Arbeiten und Angebote im Sperrbildschirm verzichten möchte, kann in Einstellungen/Allgemein die Handoff & App-Vorschläge deaktivieren.

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Nach einem Backup via iCloud oder iTunes können Sie unter Einstellungen/Allgemein/Zurücksetzen mit Inhalte & Einstellungen löschen alle nutzerbezogenen Daten und die Gerätekonfiguration auf einen Streich beseitigen. Die zuletzt installierte iOS-Version bleibt dabei erhalten. Soll oder muss bei gravierenden Problemen zusätzlich auch die Systemsoftware neu installiert werden, hilft iTunes weiter. Dazu verbindet man das iPhone mit dem Mac oder PC, wählt in iTunes das iPhone aus und startet die Neuinstallation der aktuellen iOS-Version über iPhone wiederherstellen. Auch bei dieser Aktion werden Zugangsdaten, Fotos und andere nutzerbezogene Daten vollständig entfernt.

Anzeige

Mehr zum Thema Sicherheit Datenschutz auf Smartphone und Tablet Privatsphäre schützen beim mobilen Surfen und der App-Nutzung: connect gibt Tipps zum Datenschutz auf Smartphone und Tablet.

Reise-Apps Fluglinien-Apps im Vergleich Wer hat die beste Fluglinien-App an Bord? Wir haben die Apps von sechs namhaften Airlines im Hinblick auf die Bedienfreundlichkeit getestet. Handy Speicher voll - was tun? Smartphone aufräumen für mehr Speicherplatz Ist der Handy-Speicher schon wieder voll, helfen einfache Tricks beim Aufräumen des Smartphones. So gewinnen Sie Speicherplatz zurück!

Akku-Tipps Smartphone-Akku pflegen und Laufzeit verbessern Mit der richtigen Akkupflege und den geeigneten Energiesparmaßnahmen bleibt das Smartphone länger bei Kräften. Location Spoofing Fake GPS Hacks: Standort fälschen mit Android oder iPhone Ob Android oder iPhone: Mit den richtigen Apps können Sie durch einen GPS Hack Ihren Standort faken. Doch wie funktioniert die Schummelei?