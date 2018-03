Smartphone-Performance verbessern

Schauen Sie dem lahmen Treiben auf dem Display nicht länger zu. So verbessern Sie die Performance, wenn das Smartphone immer langsamer wird.

Schalten Sie einfach mal ab. Und zwar richtig. Im Ernst: Ab und zu ein Neustart tut dem System gut, vor allem, wenn das Phone bereits seit Wochen ununterbrochen aktiv war. Ein Reboot räumt den Arbeitsspeicher zwangsläufig leer. Beim erneuten Einschalten werden die Systemprozesse und Anwendungen neu gestartet. Als Teil des internen Speichers bleibt der Cache davon unberührt. Er sollte von Zeit zu Zeit ebenfalls aufgefrischt werden.

System und Apps aktuell halten

Von den Herstellern angebotene System-Updates sollten Sie einspielen - am besten über WLAN im Heimnetzwerk. Die Aktualisierungen schließen Sicherheitslücken und beseitigen im Idealfall auch leistungszehrende Programmierfehler. Klar: Auch wichtige Apps sollten Sie auf dem neuesten Stand halten. Beim Aufräumen der Startseiten gilt dagegen die Maxime: Weniger ist mehr.

Effekthascherei reduzieren

Dynamische Hintergründe und Fenster-Überblendungen hübschen die Bedienoberfläche auf, binden aber Ressourcen. Gleiches gilt für Live-Widgets. Die in die Startseiten eingebundenen Programmelemente liefern häufig Info-Updates der zugehörigen Webdienste und halten so den Bildschirm auf Trab. Hier sollte man im Einzelfall prüfen, ob der Informationsgehalt diesen Aufwand rechtfertigt.

Datenaustausch im Blick haben

Möchten Sie die Systemressourcen effizient einsetzen, sollten Sie den Datenaustausch zwischen Apps und Webdiensten im Auge behalten. Nutzen Sie hier die zum Teil eingeschränkten Einstellmöglichkeiten der Betriebssysteme. Im Idealfall können Sie App-bezogen festlegen, ob Sie den Datenabgleich (vorübergehend) nicht wünschen und wie oft die Synchronisation durchgeführt werden soll. Vergessen Sie dabei auch die Hintergrundaktualisierungen nicht.

Gratis-Apps nicht sammeln

Wer sich auf die sinnvollen, wirklich benötigten Apps konzentriert, spart Speicher und verringert den Datenaustausch. Kaum benötigte Gratis-Apps zu horten ist Gift für die Leistungsfähigkeit älterer Smartphones. Namhafte Internetangebote sind heute für die Nutzung mit Mobilgeräten optimiert. Gerade seltener besuchte Webshops können Sie auch mit dem Browser bequem erreichen. Es muss also nicht immer gleich eine App sein. Den Einstellungen elementarer Anwendungen wie des Browsers oder auch der Suchfunktionen sollten Sie ebenfalls Aufmerksamkeit schenken. Wer genau festlegt, welche Bereiche durchforstet werden, beschleunigt die Suche und erhält aussagekräftigere Trefferlisten. Die Abkopplung der Suche im lokalen Speicher von der Websuche kann ebenso Vorteile bringen wie die Abwahl unaufgeforderter Vorschläge. Apples Spotlight bietet da Optimierungspotenzial.

Neu durchstarten

Kommt das Smartphone trotz aller Verbesserungsvorschläge nicht mehr richtig in die Gänge, führt an der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen kein Weg mehr vorbei. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Sichern Sie Ihre persönlichen Daten und versuchen Sie zudem ein System-Backup zu erstellen. Starten Sie dann den Factory-Reset. Dabei gehen Fotos und alle anderen persönlichen Dateien, die installierten Apps sowie sämtliche Zugangsdaten und Netzwerkeinstellungen verloren. Was Ihnen bleibt, sind die aktualisierte Betriebssystem-Version und die vom Hersteller vorinstallierten Anwendungen.

Nehmen Sie den Aufwand in Kauf und setzen Sie das System mit gezielt ausgewählten Apps manuell neu auf. Dabei macht es oft Sinn, auch mal ein paar Euro für die Pro-Versionen auszugeben. Neben den meist nützlichen Zusatzfunktionen erhalten Sie weniger Werbeeinblendungen, was der Leistungsstärke gut tun kann.

