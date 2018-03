© Screenshot WEKA / Connect Windows: Smartphone zurücksetzen

Anzeige

Auf animierte Hintergrundbilder verzichten

Hakelt bei Windows 10 Mobile der Screenaufbau, können Sie versuchen, unter Einstellungen/Personalisierung/Start kein Hintergrundbild oder bei statischen Fotos die Option Kachelbild zu wählen. Hintergrundmotive mit einstellbarer Kacheltransparenz sollen mitunter Performance-Probleme bereiten.

Grafische Spielereien deaktivieren

Mit Bildern und News animierte "Live Tiles" bringen Leben auf den Startscreen. Das ständige Überblenden beschäftigen andererseits aber auch das Display und den Systemchip. Da sich die Animationen in der Regel nicht abschalten lassen, sollte die Anzahl der dynamisch bebilderten Kacheln auf dem Startscreen nicht überhandnehmen - vorausgesetzt, Sie möchten nicht unnötig Ressourcen vergeuden.

Nur die nötigsten Widgets verwenden

Wie erwähnt setzt Microsoft auf "Live Tiles". Die übernehmen bei Windows-Phones auch die Aufgaben der Widgets. Animierte Kacheln, die Sie nicht auf dem Startbildschirm benötigen, können Sie ausblenden. Zum "Unpinnen" drücken Sie länger auf das Bedienfeld der Kachel und dann kurz auf das eingeblendete Stecknadel-Symbol in der Kachelecke. Die zugehörige App wird dabei nicht deinstalliert.

Auf nicht benötigte Assistenten verzichten

Wer auf Cortanas ortskundige Hilfe verzichten möchte, kann bei den aktuellen Smartphones mit Windows 10 Mobile die sprachgesteuerte, cloudbasierte Assistentin über die Suche-Taste erreichen. Im Hamburger-Button (oben links) lässt sich der sprachgewandte Helfer dann unter Notizbuch/Einstellungen ausschalten.

Datenabgleich anpassen

Windows-Phones sind grundsätzlich eng mit Microsofts Cloudangebot OneDrive verbandelt. Die wenigen Synchronisierungsoptionen packt Windows 10 Mobile in die Outlook-Kontoeinstellungen (E-Mail) und in Apps wie "Nachrichten". In deren Einstellungen kann die SMS-Kommunikation geräteübergreifend abgeglichen werden. Unter Einstellungen/Konten/Einstellungen synchronisieren können Sie zudem Windows-Settings über mehrere Geräte aktuell halten.

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Der Menüpfad Einstellungen/System/Info führt - wenn man nach unten scrollt - zu der Funktion Handy zurücksetzen. Optional löscht der Factory-Reset zusätzlich auch die Inhalte auf der eingesteckten Micro-SD-Karte. Wie bei anderen mobilen Plattformen bleibt beim Zurücksetzen die zuletzt eingespielte Betriebssystemversion erhalten. Ist auf dem PC die geeignete Version des kostenlosen Programms Windows Device Recovery Tool (Lumia-Modelle ab Windows Phone 8) installiert, kann über eine USB-Verbindung zum Smartphone je nach Modell die aktuelle Firmwareversion neu eingespielt werden. Auch dabei werden alle Daten gelöscht.

Anzeige

Mehr zum Thema Sicherheit Datenschutz auf Smartphone und Tablet Privatsphäre schützen beim mobilen Surfen und der App-Nutzung: connect gibt Tipps zum Datenschutz auf Smartphone und Tablet.

Reise-Apps Fluglinien-Apps im Vergleich Wer hat die beste Fluglinien-App an Bord? Wir haben die Apps von sechs namhaften Airlines im Hinblick auf die Bedienfreundlichkeit getestet. Handy Speicher voll - was tun? Smartphone aufräumen für mehr Speicherplatz Ist der Handy-Speicher schon wieder voll, helfen einfache Tricks beim Aufräumen des Smartphones. So gewinnen Sie Speicherplatz zurück!

Akku-Tipps Smartphone-Akku pflegen und Laufzeit verbessern Mit der richtigen Akkupflege und den geeigneten Energiesparmaßnahmen bleibt das Smartphone länger bei Kräften. Location Spoofing Fake GPS Hacks: Standort fälschen mit Android oder iPhone Ob Android oder iPhone: Mit den richtigen Apps können Sie durch einen GPS Hack Ihren Standort faken. Doch wie funktioniert die Schummelei?