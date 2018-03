Was bringt die Smartphone-Versicherung?

Schutz vom Hersteller

Apple und Samsung bieten umfangreiche Versicherungslösungen für ihre Smartphone-Modelle an. Lohnt sich der Abschluss? Und welche zusätzlichen Schäden sind damit abgedeckt?

Käufer eines iPhones sind es gewohnt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Dies gilt auch für die 24-monatige Schutzpolice „AppleCare+“.

Apple mit hohen Zusatzkosten

Diese beinhaltet Telefonsupport durch Experten und Hardwareschutz. Satte 149 Euro für die iPhone-7- und 6s-Modelle sowie 99 Euro für das iPhone SE verlangen die Amerikaner aktuell fürs „AppleCare+“-Paket. Damit könnte man sich arrangierern, wenn im Schadensfall alle Kosten gedeckelt wären, doch dem ist nicht so. So sind während der Laufzeit lediglich zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung inkludiert. Pro Fall muss der Kunde bei Displayschäden noch mit zusätzlichen 29 Euro, bei allen anderen Schäden sogar mit 99 Euro rechnen. Da kommt im Schadensfall dann doch einiges an Kosten auf einen zu. Dafür tauscht Apple aber auch oftmals gleich das komplette Gerät aus, was die Wartezeit im Vergleich zu externen Versicherungsangeboten extrem verkürzt.



Auch Samsung verlangt Geld

Samsungs Angebot heißt „Mobile Care“ und ist in fünf Versicherungsprämien gestaffelt. Diese starten mit 69 Euro (Gerätepreis bis 250 Euro) und enden bei 159 Euro (Gerätepreis 1000 bis 1500 Euro). Es zählt hier der „marktübliche und unsubventionierte“, also nicht der reale Kaufpreis des Nutzers. Mit Samsung „Mobile Care“ sind für 24 Monate Displayund Flüssigkeitsschäden, ab dem 13. Monat auch Akkudefekte abgesichert. Der Schutz kann direkt beim Kauf oder bis zu drei Monate danach abgeschlossen werden. Die Anzahl der Schadensfälle ist für die Laufzeit nicht begrenzt, aber der Kunde muss pro Fall 10 Prozent des Kaufpreises berappen – auch kein Schnäppchen. Das defekte Gerät kann man kostenfrei einschicken oder abholen lassen.



Zusatzversicherung

Es gibt immer mehr Anbieter von Smartphone-Versicherungen, die im Schadensfall einspringen. Wir haben uns verschiedene Angebote angesehen und klären, ob sich die Investition rechnet.

Smartphone-Versicherungen erfreuen sich einer ständig wachsenden Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich kosten die Geräte mehrere 100, manchmal sogar über 1000 Euro – und passt man einmal nicht auf, ist das Geld mehr oder weniger futsch. Da lohnt sich die Investition in eine Zusatzversicherung auf jeden Fall. Oder?

Vorteil: Diebstahl inklusive

Einen großen Vorteil gegenüber den Angeboten von Apple und Samsung stellt bei den unabhängigen Smartphone-Versicherungen der optional zubuchbare Diebstahlschutz dar, denn Displayschäden und Defekte durch Flüssigkeiten sind in der Regel immer gedeckelt.



Die Preisgestaltung ist dabei sehr unterschiedlich und lässt sich einfach zusammenfassen: Mehr Versicherungsschutz bedeutet höhere Kosten. Als Beispiel haben wir uns einige Angebote für das Samsung Galaxy S8 (Neupreis 799 Euro) angeschaut. So gibt es einen Display- und Wasserschutz inklusive Selbstbeteiligung bereits ab 99,95 Euro für zwei Jahre, ein Premium-All-Inclusive- Tarif kann aber auch problemlos 250 Euro für zwei Jahre übersteigen.

​Das Kleingedruckte zählt

Auf den ersten Blick bieten die meisten Anbieter ähnliche Leistungen. Doch die Wahrheit steht im Kleingedruckten. Wie hoch ist die Selbstbeteiligung? Gilt der Versicherungsschutz sofort oder erst nach einer Wartezeit? Wie lange ist diese? Ist die Anzahl der Schadensfälle begrenzt? Bis zu welchem Zeitraum nach dem Kauf kann die Versicherung abgeschlossen werden? Wird bei Verlust der Zeitwert oder der Kaufpreis erstattet? Das alles muss vor Vertragsabschluss eruiert und verglichen werden, damit es am Ende keine böse Überraschung gibt.​



