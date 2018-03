So funktioniert die Speichererweiterung ab Android 6

© dmitrimaruta / Fotolia.com Ab Android 6.0 kann man bei einigen Smartphones die microSD-Karte auch als internen Speicher formatieren.

Es geht voran – zumindest was den Platzbedarf im Smartphone angeht. Hochauflösende Fotos, 4K-Videos und jede Menge Apps füllen im Nu den oft 32 Gigabyte oder gar nur 16 GB fassenden Flash-Speicher des Phones. Von den knappen Ressourcen beanspruchen Betriebssystem und vorinstallierte Anwendungen allein schon etwa 8 bis 10 GB.​

Die Cloud schafft Freiräume

​Die Archivierung der Mediendateien und Dokumente in der Wolke behebt Engpässe, ist aber keine Patentlösung. Denn der Großteil der oft platzraubenden Anwendungen wird bislang nicht via Webserver genutzt, sondern lokal auf dem Smartphone oder Tablet installiert. Auch deshalb stehen Micro-SD-Karten weiterhin hoch im Kurs. Den nötigen Steckplatz stellen die meisten Android-Geräte heute glücklicherweise (wieder) bereit.​

Die Tücken stecken im Detail

Für ein paar Euro ein Kärtchen kaufen, einschieben und alles ist paletti? Wenn es nur so einfach wäre. Die Speicheranbindung unter Android hat sich in den letzten Jahren zu einer Dauerbaustelle entwickelt, die im Ansatz Assoziationen wie „Berliner Flughafen“ weckt. Beispiel: Android 4.4 (Kitkat) verwehrte Drittanbieter-Apps umfassende Schreibzugriffe auf die Speicherkarte. Android 6.0 möchte alles besser machen. Die derzeit bei neuen Smartphones vorherrschende Version bietet erstmals die Möglichkeit, Micro-SD-Karten mit dem integrierten Flash-Speicher zu einer logischen Einheit zu verschmelzen.​



Speichermanagement im Test

Mit einer 64-GB-Karte für 25 Euro könnte so der interne Speicher auf satte 96 GB anwachsen. Ob sich solche Kartentricks im Alltag bewähren, ob und wie die Hersteller in ihren aktuellen Phones Adoptable Storage unterstützen und was bei der Nutzung der Speicherkarten generell geht und was nicht, haben wir mit Android-6.0-Smartphones von HTC, Huawei, Lenovo (Moto), LG, Samsung und Sony ausprobiert. Zudem haben wir für unsere Praxistests Micro-SD-Karten unterschiedlicher Geschwindigkeitsklassen eingesetzt. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Speichererweiterung unter Android finden Sie auf den folgenden Seiten.​

