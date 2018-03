Smartphone-Synchronisation im Vergleich

Gewusst wie: Homogene Termine in Outlook und auf dem Smartphone sind eine Frage der richtigen Organisation - und Synchronisation. Die Möglichkeiten und Funktionen von iOS, Android und Windows Phone im Vergleich.

Peinliche Stille am Telefon: Der Terminkalender hat einen Geburtstag gemeldet, man greift zum Hörer - und ist einen Tag zu früh dran. Während das vermeintliche Geburtstagskind noch versichert, sich trotzdem über den Anruf gefreut zu haben, sucht man verzweifelt in seinem elektronischen Terminkalender nach der Ursache für den Fauxpax. Wenn es das Schicksal an diesem Tag nicht gut mit einem meint, findet man bei dieser Gelegenheit freilich lediglich noch weitere doppelte Termine, die sich im Laufe mehrfacher Synchronisation vervielfältigt haben. Auf Ursachenforschung mit Laptop, Smartphone und einem Desktop-PC lässt sich das recht schnell nachstellen, indem man unterschiedliche Synchronisations-Software verwendet oder ein Smartphone über eine solche Software lokal mit Outlook verbindet, während es sich im Hintergrund automatisch mit einem Cloudservice austauscht. Ach ja: Mit künstlich veränderten Zeitzonen lässt sich das Terminchaos noch steigern.

Synchronisation mit System

Aus diesem Grund haben wir uns mit dem Dreigestirn "Smartphone, Cloudservice, Outlook" näher beschäftigt und uns dabei das iPhone, ein Windows Phone und ein Android-Smartphone vorgenommen. Jedes von ihnen ist eng mit einem ganz bestimmten Cloudservice verknüpft: Android mit Google, Windows Phone mit Windows Live und das iPhone mit der iCloud.

Für einen sauberen Abgleich zwischen Smartphone, Clouddienst und Outlook gibt es von allen drei Anbietern eine kostenlose PC-Software, über die Outlook zu dem jeweiligen Dienst eine Verbindung aufbauen kann. Eine unterwegs mit dem Smartphone erfasste Telefonnummer rutscht auf diesem Weg automatisch in Outlook hinein. Eine zusätzliche lokale Synchronisation der Termine und Kontakte wird hiermit überflüssig und sollte sogar unterbleiben, um Duplikate zu vermeiden.

Alle drei Zusatzprogramme stellen wir an dieser Stelle vor. Auch behandeln wir Fragen der Cross-Synchronisation - so wollen Umsteiger von einem Androiden auf ein iPhone Letzteres vielleicht weiter mit ihrem Google-Konto koppeln.

Datenabgleich ohne Wolke

Für viele stellt die feste Verbindung des Handys, das als persönlicher Datenspeicher fungiert, mit einem Internetdienst aber nach wie vor ein Problem dar. Tatsächlich kommt man etwa mit Android um eine Registrierung bei Google kaum herum. Das heißt aber nicht, dass sich die Datenübertragung nicht weitgehend deaktivieren und Outlook nicht nach wie vor lokal synchronisieren ließe. Auch hierzu geben wir ein paar Tipps.

