Smartphone-Tarife bis 10 Euro

Den Smartphone- Einstieg gibt's schon für unter zehn Euro - dafür kriegt man beim Oktoberfest nicht mal eine Mass Bier.

Früher verlegte man seine Handygespräche in die günstige Nebenzeit, heute legen die meisten Smartphone-Besitzer ihren mobilen Begleiter kaum mehr aus der Hand.

2 GB unter zehn Euro pro Monat

Das liegt nicht allein an den faszinierenden Alleskönnern, sondern auch an günstigen Tarifen, wie sie vor allem der Mobilfunk-Discounter Smartmobile schnürt: Für nicht mal acht Euro pro Monat sind in dem Tarif LTE XS neben einer Sprach- und SMS-Flat auch noch 2 Gigabyte mit bis zu 50 Mbit/s im LTE-Netz von Telefónica Deutschland inklusive.

Damit ist die offensive Drillisch-Tochter freilich nicht allein auf weiter Flur: Auch die beiden Freemail-Dienste GMX und Web.de mischen beim Preiskampf munter mit und geizen auch nicht mit heiß begehrtem Highspeed-Volumen: Sie packen in ihre Smartphone-Bundles neben 300 Inklusiv-Einheiten fürs Kommunizieren noch üppige 2 Gigabyte fürs schnelle Vodafone-Netz und langen mit dem Tiefstpreis von knapp sieben Euro pro Monat alles andere als zu - dafür kann man vielerorts nicht mal zwei Stunden mit dem Auto parken.

Telekom und Vodafone geben Gas

Erfreulich, dass auch die Netzbetreiber mitziehen: So drückt neben Vodafone neuerdings die Telekom aufs Gas und bietet Prepaid-Bundles mit dem maximalen LTE-Tempo von 375 Mbit/s an. Noch dazu können Xtra-Urlauber ihre nationalen Inklusiv-Leistungen im EU-Ausland und der Schweiz ohne Aufpreis nutzen. Damit kam den Bonnern nur Vodafone und sein Kooperations-Partner Lidl zuvor.

