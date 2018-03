Smartphone im Urlaub: Akku, Adapter, Diebstahlschutz

© Antonioguillem / Fotolia.com Am Strand sollten Sie Ihr Smartphone vor Sonne, Sand und Wasser, aber auch vor Diebstahl schützen.

Tipp 6: Schutz vor Diebstahl

Der beste Tarif nutzt wenig, wenn Ihnen das Handy im Urlaub geklaut wird. Mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko aber eingrenzen. So sollten Sie das Handy nicht in der Gesäßtasche tragen, es nicht am Strand liegen lassen und es tendenziell auch dann nicht aus der Hand geben, wenn sich jemand anbietet, Sie und Ihre Mitreisenden zu fotografieren.



Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehört auch, dass Sie Ihr Handy mit einem Code, einer Geste, Fingerabdruck o.ä. vor unbefugtem Zugriff schützen. Dann sind zumindest Ihre Daten sicher, wenn das Gerät doch abhanden kommt.

Sollte Ihr Smartphone trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestohlen werden, haben wir Tipps im Fall eines Handyverlustes für Android und iPhone.

Tipp 7: Adapter für das Ladegerät

Erkundigen Sie sich vor der Abreise danach, ob die Steckdosen vor Ort denen in Deutschland entsprechen oder ob Sie einen Adapter für Ihr Ladegerät (und andere elektrische Geräte) benötigen. Auch eine kompakte Steckdosenleiste, mit der sich die meistens knappe Zahl der Steckdosen im Hotelzimmer vervielfachen lässt, kann nützlich sein.



Tipp 8: Zusatzakku für lange Ausflüge

Fotografieren, navigieren, Musik hören - gerade auf längeren Ausflügen machen Smartphone-Akkus häufig viel zu früh schlapp. Am besten aktivieren Sie schon morgens den Energiesparmodus (Android: „Einstellungen \> Akku“, iOS: „Einstellungen \> Batterie“). Für noch mehr Flexibilität sorgt ein zweiter Akku. Lässt sich der Akku Ihres Handys nicht wechseln, greifen Sie zu einem Zusatzakku, der sich per USB anschließen lässt. Tipps zum Thema Akku für Smartphones kaufen haben wir bereits zusammengestellt.



Android-Tipp: Datennutzung prüfen

Tipp 9: Vorsicht vor der Sonne

Je nach Urlaubsort ist Ihre Auszeit der pure Stress für Ihr Handy. Speziell Sonnenhitze kann das Handy beschädigen. Legen Sie es nicht auf das Armaturenbrett beziehungsweise am Bistro-Tisch oder am Strand in die Sonne. Überhitzt das Handy doch, wird es sich automatisch abschalten. Spätestens das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass Ihr Handy aus der Sonne heraus muss.



Tipp 10: Smartphone fit für Wasser und Sand

Gegen Sand und Wasser hilft ein Beutel, der das Handy komplett verschließt. Schon günstige Modelle sind derart dicht, dass Sie damit auch im Pool fotografieren und filmen können. Trotzdem schadet ein Test am Waschtisch zuhause nicht.



Auch nach den Standards IP67 beziehungsweise IP68 als mehr oder weniger wasser- und staubdicht zertifizierte Handys profitieren von einem Beutel. Für Salzwasser gilt die Zertifizierung ohnehin nicht!

