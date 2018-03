© Ebay So verkaufen Sie Ihr Smartphone bei Ebay

Mit dem anstehenden Marktstart des iPhone 5 stellt sich für manchen Kaufwilligen die Frage: Wie bekomme ich mein altes iPhone am besten los? Und mancher Schnäppchenjäger wird sich fragen: Wie komme ich nun günstig an den Vorgänger?

Davon profitiert das weltweit größte Internet-Auktionshaus Ebay: Durchschnittlich wechseln 60.000 Smartphones monatlich über den Online-Marktplatz ihre Besitzer.

Gut für Verkäufer: HTC und Apple sind gefragt

Gerade mit Apple-Geräten haben Ebay-Wiederverkäufer eine sichere Bank: Selbst für den Erstling iPhone 3GS mit 16 GB bekommt man im Gebrauchtzustand noch über 155 Euro auf die Kralle. Noch gefragter ist das Apple iPad: Je nach Modell und Speichervariante beträgt der Verlust zum Ursprungspreis weit unter 20 Prozent.

Doch auch Android-Phones sind im Moment schwer gefragt. Dabei ist das Desire von HTC ein Bestseller: Der Verkaufspreis für das gebrauchte Android-Touchphone liegt im Schnitt bei knapp über 138 Euro - damit lassen sich über 70 Prozent des ursprünglichen Preises erzielen.

Beim Kauf im Blick behalten: Die erzielten Preise für Smartphones und Tablets

Die folgende Liste zeigt konkret, was gebrauchte Smartphones bei Ebay kosten. Die Verkäufe beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. Mai bis 10. August 2012. Die Produkte sind nach der Menge der verkauften Artikel sortiert.

Und hier die durchschnittlichen Verkaufspreise für Tablets auf Ebay. Auch hier gilt: Die Verkäufe beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. Mai bis 10. August 2012. Die Produkte sind nach der Menge der verkauften Artikel sortiert.

Und wie holen Sie für sich als Verkäufer oder auch als Käufer das beste heraus? connect sprach mit Tim Hilpert, Senior Director C2C-Geschäft, eBay Deutschland, über die besten Verkaufs- und Kaufstrategien.

Herr Hilpert, was muss ich tun, um ein Smartphone möglichst hochpreisig zu verkaufen?

Grundsätzlich ist einmal wichtig, dass sich das Gerät in einem guten Zustand befindet. Wer sein Smartphone pfleglich behandelt, kann es später zu einem höheren Preis verkaufen. Wenn es um das konkrete Einstellen des Artikels bei Ebay geht, sind gute Fotos und eine ausführliche Beschreibung mit Angaben zu technischen Details wie Speicher, Betriebssystem und Displaygröße unerlässlich.

© Tim Hilpert Tim Hilpert, Senior Director C2C-Geschäft, Ebay Deutschland

Falls noch eine Herstellergarantie besteht, sollte man diese auf jeden Fall ebenfalls in die Artikelbeschreibung mit aufnehmen. Darüber hinaus wirkt sich natürlich auch das Zubehör auf die Höhe des Verkaufspreises aus. Akku und Ladekabel sollten auf jeden Fall dabei sein, das in der Regel mitgelieferte Headset kann man ebenfalls mit anbieten, sofern es sich in einem guten Zustand befindet.

Beim Angebotsformat kann man zwischen dem klassischen Auktionsformat und dem Verkauf zu einem vorab festgelegten Festpreis wählen.

Worauf sollte ich als Käufer achten?

Neben den neuesten Modellen werden beispielsweise Vorgänger aktueller Smartphones häufig günstig bei Ebay angeboten. Ebenfalls interessant sind vom Hersteller oder Verkäufer generalüberholte Modelle. Sowohl Smartphone-Einsteiger als auch Nutzer, die auf der Suche nach einem Nachfolger für ihr aktuelles Gerät sind, haben so die Möglichkeit, das gewünschte Telefon zu einem attraktiven Preis zu erhalten.

Was den Kaufpreis betrifft, empfiehlt es sich, vorab ein Preislimit festzulegen. Ein Gefühl dafür, zu welchem Preis das gewünschte Modell gehandelt wird, erhält man zum Beispiel, indem man laufende Angebote beobachtet.

Wie entwickelt sich das Segment Smartphones bei Ebay?

Der Bereich "Elektronik", der auch Smartphones umfasst, zählt neben Haus und Garten, Mode sowie Autoteile und Zubehör zu einer unserer vier wichtigsten Kategorien. Die Bandbreite des Angebots im Bereich Handys und Smartphones sehe ich dabei ganz klar als eine unserer Stärken an.

Da ist wirklich alles dabei - von aktuellen Modellen als Neugerät über Vorgängermodelle in den Varianten neu, gebraucht und generalüberholt bis hin zu echten Klassikern. Diesem Angebot gegenüber steht eine entsprechende Nachfrage. Jeden Monat werden durchschnittlich 60.000 Smartphones bei Ebay verkauft. Und unter den 20 beliebtesten Suchanfragen bei Ebay.de finden Sie aktuell sowohl die Suchbegriffe "Smartphones", "Handy" und "Handy ohne Vertrag" als auch die Namen beliebter Marken und Modelle.

Wie sehen Sie die Konkurrenz durch Amazons Gebrauchtmarkt?

Es entspricht nicht unserem Stil, sich über andere Unternehmen zu äußern. Wir konzentrieren uns lieber auf unsere eigenen Aktivitäten. Dazu zählt beispielsweise, dass wir ständig daran arbeiten, das Verkaufen von gebrauchten Geräten möglichst einfach und bequem zu gestalten - zum Beispiel über unsere Ebay-App.

Wenn ich hier den Namen eines Smartphones eingebe, bietet mir die App direkt an, das Angebot mit Produktdetails zu diesem Gerät zu ergänzen, wählt automatisch die passende Kategorie für mein Telefon aus und fügt ein Standardfoto hinzu. Mein Smartphone ist so innerhalb weniger Minuten als Angebot eingestellt.

