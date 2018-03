Nokias 808 PureView ist seit einigen Tagen erhältlich. Aber es ist nicht das einzige Top-Smartphone, das in diesen Tagen in den Handel kommt. Der Juli hat einige Neuheiten zu bieten, die wir für Sie zusammengefasst haben.

© Hersteller Smartphones: Top-Neuheiten im Juli

Ende Februar wurde es präsentiert, jetzt kann man es endlich kaufen: Das 808 PureView gibt dem Begriff Kamera-Smartphone eine ganz neue Bedeutung. Seine Carl-Zeiss-Optik schafft die unglaubliche Auflösung von 41 Megapixel. Als Betriebssystem ist allerdings das veraltete Symbian installiert.Aber dieser Monat bietet genügend Alternativen zum Pixelmonster von Nokia. Sony schickt etwa ein neues Outdoor-Smartphone ins Rennen, Samsung punktet mit einem Beamer-Handy und Huawei feiert mit dem ultraflachen Ascend P1 seinen Einstieg in die Oberklasse. Eine der spannendsten Neuvorstellungen dieses Monats kommt aber von Asus. Was das Padfone so einzigartig macht, sehen Sie hier:

