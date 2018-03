Rund 20 Smartphone-Neuheiten hat die Mobilfunk-Branche bis zum Sommer angekündigt. Unsere große Vorschau zeigt, wann welcher Neuling kommt, was er kann und was er kostet.

© connect Smartphone-Vorschau

Der warme Regen an Neuheiten begann auf der CES in Las Vegas anfang Januar und setzte sich beim Mobile World Congress Mitte Februar in Barcelona fort. Anfang des Jahres findet traditionell die große Leistungsschau mit neuen Flaggschiff-Produkten und technischen Neuerungen statt. In den folgenden Monaten kommen die Smartphone-Neuheiten dann nach und nach in die Shops.

Spannende Zeiten also, zumal wirklich interessante Ankündigungen dabei sind. Das zeigen die ersten Tests der vorgestellten Handys und Smartphones. Mit dabei ist zwar offiziell noch kein neues iPhone, doch dafür finden sich interessante technische Neuerungen wie 3D-Display (LG Optimus 3D) oder auch ein Smartphone, das mit passendem Zubehör als Laptop-Ersatz antritt (Motorola Atrix).

Der große Trend, der auch weiter anhält: Google und sein Smartphone-Betriebssystem Android geben den Ton an. Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson und LG haben allesamt gleich mehrere Android-Smartphones angekündigt, darunter auch einige Flaggschiffprodukte wie das erwähnte Motorola Atrix, das Samsung Galaxy S2 oder auch das in Kürze verfügbare Sony Ericsson Arc.

Dabei wachsen einerseits die Touchscreens: Vier Zoll große Anzeigen sind nicht mehr außergewöhnlich. Zum anderen legen die Smartphones auch in Sachen Rechenleistung zu. In diesem Frühjahr kommen die ersten Modelle mit Doppelkern-Prozessor.

In der nachfolgenden Bilderstrecke finden Sie alle Handys und Smartphones, die in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen.

