So erstellen Sie Ihre Homepage

Wer schnell und einfach eine Homepage will, sollte zum Baukasten greifen. Volle Flexibilität haben Sie, wenn Sie den Quelltext selbst tippen, was aber langwierig und nicht ganz leicht ist. Editoren sind ein guter Mittelweg.

Einfache Homepage-Baukästen

© Archiv für eilige: mit baukästen sind websites schnell gebastelt.

Hier setzen Sie fertige Elemente zusammen und tippen nur noch den Inhalt ein - fertig. In vielen Homepage-Paketen von Webhosting-Anbietern sind Baukästen inklusive. Aus verschiedenen Grund-Designs wählen Sie eines aus und stellen Farben, Schriften, Bilder und Navigationen nach Gusto zusammen.

Anschließend tippen Sie Ihre Texte ein. Das Formatieren klappt meist wie von Word gewohnt - einfacher kann Homepage-Bauen nicht sein. Nachteil: Die Baukästen erstellen oft nicht gerade schlanken Quelltext, der Seitenaufbau dauert entsprechend länger. Das kann vor allem Analog-Surfer zum Wahnsinn treiben. Auch spätere manuelle Änderungen werden schwerer.

Mehr Flexibilität mit Web-Editoren

Homepagehelper oder NVU-Composer sind zwei Seiten, auf denen es kostenlose Programme gibt, die Sie beim Homepage-Bau unterstützen. Wollen Sie zum Beispiel eine Tabelle auf Ihrer Seite, fragt Sie das Programm, aus wie vielen Spalten und Zeilen sie bestehen soll. Haben Sie die Werte eingegeben, erstellt das Programm automatisch nach Ihren Vorgaben den Quelltext. Auch Links, Bilder oder sonstige Elemente können Sie so bequem einfügen. Vorteil: Sie behalten immer die Struktur im Auge und können viel freier und flexibler agieren als bei Baukästen. Etwas Einarbeitungszeit sollten Sie freilich einplanen.

HTML: Den Quelltext selber schreiben

Das erfordert etwas Zeit und Wissen. Wenn Sie den Quelltext selber schreiben, halten Sie Ihre Seite aber möglichst schlank. Baukästen oder Editoren blähen die Seiten mit teilweise unnötigen Steuerinformationen auf. Auch lernen Sie am besten, was per HTML möglich ist, wenn Sie zumindest ein Homepageprojekt selbst in Quelltext geschrieben haben.

Unter SelfHTML finden Sie die wohl beste Anleitung der Dokumentenbeschreibungssprache HTML. Einfach und Schritt für Schritt erklären die Autoren, wie Sie eine Seite selbst aufbauen. In dem Kompendium wird jedes Steuer-Tag erklärt und bei jeder Funktion sehen Sie immer gleich live, was diese bewirkt und welcher Browser die Funktion versteht.

