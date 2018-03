So wehren Sie sich gegen Ihr neugieriges iPhone

Apples iPhone merkt sich jeden Ort, den Sie mit dem Handy in der Tasche besuchen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Gratis-Software aus dem Internet erfahren, was Ihr Smartphone über Ihre Bewegungen verrät und wie Sie sich vor möglichen Folgeschäden schützen können.

Seit dem Update auf iOS 4.0 zeichnen iPhone 3, 3GS und 4 sowie die 3G-Modelle des iPads auf, wo sie sich gerade befinden. Diese Informationen werden nicht nur auf dem Mobilgerät gespeichert, sondern bei der Synchronisation via iTunes auch auf den Computer übertragen. Wie es aussieht, verbleiben die Daten dort und werden nicht an Dritte übermittelt. Beunruhigend sind die Aufzeichnungen dennoch. Argwöhnische Arbeitgeber, eifersüchtige Partner, neugierige Eltern - es gibt eine Menge von Personen, die sich für die Bewegungsdaten interessieren könnten und Zugang zu Ihrem Handy und/oder Computer haben. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie Sie herausfinden, was Ihr Apple-Gerät über Sie weiß und geben Tipps zur Abwehr möglicher Folgeschäden.

