Beliebte Social Media Portale

Instagram

Instagram ist ein Internetdienst, mit dem man Fotos und Videos teilen kann. Momentan nutzen 600 Millionen Menschen – unter ihnen auch viele Prominente – den Dienst, der seit 2012 zu Facebook gehört. Die Bilder werden vorzugsweise mit dem Smartphone gemacht und über die Instagram-App ins eigene Profil geladen. Charakteristisch sind die verschiedenen Filter, mit denen man seine Fotos bearbeiten kann. Das Profil fungiert wie ein Blog, bei dem die Bilder chronologisch in einer Timeline geordnet sind. Man kann Fotos „liken“ oder kommentieren sowie anderen Nutzern folgen. Das Verbreiten der Fotos über andere soziale Netzwerke ist ebenfalls möglich.​

Snapchat

Snapchat ist eine App, mit der man hauptsächlich Fotos und Videos verschickt. Der Sender kann dabei einstellen, dass das Bild nur für eine begrenzte Zeit beim Empfänger sichtbar ist. Nach Ablauf von maximal 10 Sekunden wird das Bild dann gelöscht. Etwas langlebiger ist eine Snapchat-Story, die man auch öffentlich teilen kann. Hierbei fügt man mehrere Bilder zu einer Galerie zusammen, die 24 Stunden sichtbar ist. Typisch für die App ist das Verzieren der Fotos vor dem Senden mit Filtern und Text. Auch für Videos stehen grafische Effekte zur Verfügung. Ein virtuelles Trophäen-System belohnt eine intensive Nutzung, wobei man durch das Versenden von Motto-Snaps Punkte sammelt​.

WhatsApp

WhatsApp ist die beliebteste Kurznachrichten-App. Um den Dienst zu nutzen, muss man sich vorher mit seiner Handynummer registrieren. Danach kann man sich untereinander Texte, Bilder, Videos und Sprachnachrichten schicken und auch internetbasiert mit anderen Nutzern telefonieren. Relativ neu ist die Funktion, Videoanrufe zu tätigen. Wie beim Schreiben von SMS kommuniziert man meist mit einer Person. Man kann bei WhatsApp aber auch Gruppen-Chats eröffnen und sich so mit mehreren Personen gleichzeitig austauschen. Seit 2014 gehört auch WhatsApp zu Facebook und bot im gleichen Jahr eine Verschlüsselung für über die App geschriebene Texte an.​



YouNow

YouNow ist ein Onlineportal mit Sitz in New York, auf dem man sich mit einem live aufgenommen Video in Echtzeit präsentieren kann. Videos sind in Kategorien wie #deutsch-girl, #deutsch-boy etc. eingeteilt. Für das Streamen braucht’s lediglich ein Smartphone oder einen Computer. Jeder, der die Webseite besucht, sieht diese Livestreams. Mittels Chat kann man mit dem YouNower, ebenfalls in Echtzeit, kommunizieren oder seinen Stream „liken“. Hierfür wird jedoch, genauso wie für das Streamen selbst, ein Account benötigt. Für eine Anmeldung muss man zwingend einen Facebook-, Instagram-, Twitter- oder Google+-Account angeben.​

Musical.ly

Musical.ly ist eine Videoplattform, über die man mit dem Smartphone erstellte kurze Playback-Filmchen teilen kann. Eine Datenbank hält viele bekannte Popsongs oder Filmzitate vor, zu denen man dann lippensynchron ein kurzes Video aufnimmt. Es kommt vor allem darauf an, eine gute Idee zu haben, die Kamera passend zum Song zu bewegen oder Grimassen zu schneiden. Im Nachhinein kann man das Video mit Zeitraffer, Zeitlupe oder farbigen Bildeffekten bearbeiten. Andere können das fertige Musical bewerten und kommentieren.​



