Social Networking - Per Smartphone immer im Bild

Ob per E-Mail, Chat, SMS, MMS oder über Facebook, Twitter und ähnliche Angebote - letztlich kommunizieren wir nicht mit Diensten, sondern mit Menschen. Daher spielt es eine eher untergeordnete Rolle, über welchen Kanal wir ein Gegenüber erreichen. Zumal die Anzahl der zur Auswahl stehenden Kanäle immer weiter ansteigt.Diese Grundüberlegung führte bei der Konzeption von Windows Phone zum sogenannten Kontakte-Hub: Hier versammelt Ihr Smart Phone sämtliche Informationen über Ihre Kontaktpersonen und speist diese aus Quellen wie Hotmail beziehungsweise Windows Live, Ihren verschiedenen E-Mail-Konten, aber auch aus Social-Networking-Diensten wie Facebook, Twitter, LinkedIn sowie dem in Windows Live integrierten Messenger. Diese sozialen Netzwerke sind übrigens auch im Bilder-Hub und im Internet Explorer integriert, es gibt sie außerdem als ganz normale Apps.

Social-Networking-Status auf einen Blick

Dabei beschränkt sich der Input aus sozialen Netzwerken nicht nur auf dort hinterlegte Kontaktinformationen wie E-Mail-Adress(en) und Rufnummer(n). Vielmehr zeigt Windows Phone auch aktuelle Statusmeldungen, Bilder, Ortsangaben und andere Informationen, die der jeweilige Kontakt in den einzelnen Diensten veröffentlicht. So gewinnen Sie einen schnellen Überblick darüber, wo sich diese Person gerade befindet, was sie gerade tut, womit sie sich beschäftigt und ähnliches mehr.Hinzu kommt Ihre persönliche Kommunikations-Historie mit jeder einzelnen Person: Im Kontakte-Hub sehen Sie zustande gekommene und verpasste Anrufe, ausgetauschte Kurznachrichten sowie Instant-Messaging-Chats.Wollen Sie mit der betreffenden Person Kontakt aufnehmen, so geht auch dies per Fingertipp und über jeden der für den Eintrag angezeigten Kanäle: Sie können anrufen, eine SMS oder eine E-Mail schicken oder Ihre Nachricht (zum Beispiel einen Glückwunsch) öffentlich über die Pinnwand eines der zur Auswahl angebotenen sozialen Netzwerke schicken.

Jetzt auch mit Twitter und LinkedIn

Das Grundprinzip: Windows Phone verknüpft lokal gespeicherte Informationen mit weiteren, die über die Online-Konten des Anwenders verfügbar sind. Die Ergebnisse werden in kombinierter Form in einer gemeinsamen Ansicht präsentiert. In der Listendarstellung im Kontakte-Hub sehen Sie also sowohl lokal gespeicherte Informationen als auch solche, die Ihr Smartphone aus Facebook, Windows Live, Google und anderen Diensten abgerufen hat. Welche Datenquellen tatsächlich genutzt werden, hängt davon ab, für welche dieser Dienste Sie Konten auf Ihrem Gerät eingerichtet haben.Die Unterstützung für den vor allem in den USA beliebten Dienst LinkedIn und auch für Twitter ist unter "Mango", also Windows Phone 7.5, hinzugekommen. Beim Beantworten von Tweets unterstützt Sie Ihr Smartphone auch bei sogenannten Re-Tweets (also der Weiterveröffentlichung einer fremden Meldung über Ihr Konto) und gezielten Antworten auf eine persönliche Meldung - den "Mentions", also Tweets, die mit @ an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind.

Wenn Sie auf solch einen Benutzernamen oder einen sogenannten Hashtag (die in Twitter übliche Themen- oder Betreffangabe nach dem Prinzip #Microsoft) tippen, ruft Windows Phone direkt das entsprechende Twitter-Konto oder die für das Schlagwort erstellte Twitter-Themenseite auf.

Mehr als nur Soziale NetzwerkeDoch die Unterstützung sozialer Netzwerke in Windows Phone ist nicht nur auf Informationen zu einem einzigen, konkreten Kontakt beschränkt. Ebenso können Sie sich einen aktuellen Überblick darüber verschaffen, was insgesamt in Ihren sozialen Netzen los ist.Dazu tippen Sie einfach auf die Kachel "Ich" - entweder auf dem Start-Bildschirm oder ganz oben im Kontakte-Hub - und wischen dann mit dem Finger einmal nach rechts. Unter "Benachrichtigungen" sehen Sie nun, wer auf Ihre Beiträge geantwortet hat, auf Ihre Pinnwand geschrieben hat, Sie markiert hat und so weiter. Noch ein Fingerwisch weiter nach rechts, und es erscheinen unter "Neuigkeiten" die jüngsten Einträge und Meldungen aus den von Ihnen abonnierten Diensten.Mit einem Tipp auf die Sprechblase beziehungsweise den Kommentar-Button neben einem Eintrag können Sie vom Smartphone aus eigene Kommentare oder Antworten absetzen oder Ihre Zustimmung mit der typischen "Gefällt mir"-Funktion ausdrücken. Interessiert Sie eine Person in der Liste näher, tippen Sie einfach auf den Namen - schon erscheint eine Übersicht der jüngsten Updates und "Postings" dieses Kontakts.Falls Windows Phone nicht automatisch erkennt, dass die aus unterschiedlichen Online- Datenquellen bezogenen Informationen von ein und demselben Kontakt stammen, können Sie die separaten Profile auf dem Smartphone miteinander verlinken. Dazu finden Sie unten auf jeder Kontakt-Karte einen Link-Button, mit dem Sie die Verknüpfung zu einem anderen Eintrag herstellen können.Wenn Sie auf Ihrem Telefon zusätzliche Informationen zu einem Kontakt eingeben, wird diese von Windows Phone auf einer separaten Kontaktkarte gespeichert, die Ihr Smartphone intern aber automatisch mit dem öffentlichen Kontakt verbindet. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass vertrauliche Informationen wie private Rufnummern oder E-Mail-Adressen niemals auf Facebook & Co. landen.

Status-Updates leicht gemacht

Auf ähnlich einfache und durchdachte Art und Weise unterstützt Sie Windows Phone auch dabei, Ihren eigenen Status in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Die entsprechenden Funktionen finden Sie nach einem Tipp auf die "Ich"-Kachel direkt unter Ihren Profil-Informationen. Sie können hier Nachrichten posten, am aktuellen oder an einem in naher Umgebung gelegenen Ort "einchecken" und Ihren Chat-Status für den Windows Live Messenger festlegen. Besonders praktisch: Ihre Statusmeldungen erscheinen automatisch auf allen Social-Networking-Diensten, die Sie auf Ihrem Smartphone angemeldet haben. Wollen Sie eine Meldung jedoch gezielt nur auf bestimmten Kanälen veröffentlichen, tippen Sie auf die Liste unter "Posten auf" und schalten dort nach Wunsch die Häkchen für die einzelnen aufgeführten Dienste ein oder aus.Ebenso einfach ist es übrigens, Ihr Profilfoto für die einzelnen Dienste zu aktualisieren: Dazu tippen Sie auf Ihr Foto auf der "Ich"-Kachel, suchen sich ein neues Bild aus den auf Ihrem Smartphone gespeicherten Alben aus und laden es hoch.Mit seiner tief ins System integrierten Unterstützung für soziale Netzwerke gibt Windows Phone im Vergleich zu anderen Smartphone-Systemen klar den Ton an. Bequemer ist es kaum möglich, mit seiner Außenwelt über Facebook, Twitter & Co. in Kontakt zu bleiben.

