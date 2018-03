Messaging: Nokias eigener E-Mail-Push-Dienst ist im Moment gratis und im Internet über email.nokia.com zu erreichen. Dort ist eine Registrierung und die Angabe eines E-Mail-Kontos erforderlich, dessen Mails aufs 5800 geschickt werden sollen. Danach wird der Client auf dem 5800 installiert. Dazu wird per SMS ein Internet-Link aufs Handy geschickt. Achtung: Bei der Nutzung hält das 5800 eine ständige Datenverbindung. Preis: gratis

DailymeTV: DailymeTV ist ein Online-Dienst, mit dem sich Fernsehsendungen und Videocasts per Handy gratis abonnieren lassen - von Ehrensenf bis zu ProSieben-Comedys. Den DailymeTV-Client fürs Handy gibt's kostenlos im Ovi-Store, die Verwaltung der Abos ist am Rechner möglich. Wichtig: In den Einstellungen ist darauf zu achten, dass die Sendungen per WLAN geladen werden. Preis: gratis

Qik: Wer selber auf Sendung gehen will, kann mit Qik die Kamera des 5800 zur Webcam machen und Bilder live ins Internet übertragen. Zudem lassen sich per Qik erstellte Videos direkt bei Facebook, Twitter, Youtube und weiteren Videodiensten veröffentlichen. Das dazugehörige Programm findet sich gratis im Ovi-Store. Auch hier ist natürlich ein WLAN-Zugang oder ein belastbarer Datentarif Voraussetzung. Preis: gratis

Facebook: Lange war Facebook für Nutzer eines S60-Geräts nur über den Handy-Browser erreichbar. Doch jetzt findet sich im Ovi-Store endlich ein gelungener Client für das beliebte Netzwerk. Der ist ebenfalls gratis, übersichtlich gestaltet und ermöglicht die Nutzung der grundlegenden Facebook-Funktionalitäten. Allerdings steht zum Tippen von Statusmeldungen oder Nachrichten nur die virtuelle Handytastatur zur Verfügung. Preis: gratis

Traveler: Die Anwendung Traveler versammelt einen Währungsrechner, eine Wettervorhersage sowie eine Weltzeituhr. Die Gratis-Software überzeugt mit einer intuitiven Bedienung sowie einer erfreulich großen und dennoch übersichtlichen Darstellung. Mit späteren Versionen soll man Reisepläne erstellen und auf aktuelle Fluginformationen zugreifen können. Gratis im Ovi-Store

