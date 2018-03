Software fürs HTC Touch Dual

Anzeige

Opera Mini: Den Internet Explorer kennen viele Nutzer vom heimischen Windows-Rechner - falls sie noch nicht auf Firefox & Co. umgestiegen sind. Im mobilen Kontext lohnt sich der Wahl eines alternativen Browsers in jedem Fall: Der mobile IE ist langsam und kann mit modernen Standards wie Javascript und Ajax nicht umgehen. Wie schön, dass es mit Opera Mini eine kostenfreie Alternative gibt. Neues Feature: Wer Opera auch am Rechner nutzt, kann seine Lesezeichen mit dem Mini synchronisieren!

SKTools: Systempflege tut not - auch und gerade unter Windows Mobile. Mit der Zeit sammeln sich veraltete Daten, temporäre Dateien und anderer Müll, die den Touch Dual ausbremsen. Das Gegenmittel: SKTools. Die Aufräum-Software bringt Ihr HTC-Gerät in null-Komma-nix wieder auf Vordermann, verwaltet installierte Programme und optimiert auf Wunsch das System - für 13,95 Euro etwa im connect-Software-Store.

Fring: Wer nur via MSN Messenger chatten will, findet im Touch Dual alles, was er benötigt. Darf's ein wenig mehr sein? Dann brauchen Sie Fring (kostenlos unter fring.com). Die Software hält Kontakt zu den IM-Netzwerken von Skype, AOL, GoogleTalk, Yahoo und MSN. Außerdem erlaubt Fring ein- und ausgehende Voice-over-IP-Telefonate über beliebige SIP-Accounts sowie über Skype. Da die Software alle Daten über Port 80 verschickt, klappt das sogar via HSDPA - auch wenn der Netzbetreiber VoIP blockt.

Sprite Backup: Nicht umsonst liefert HTC bei seiner eigenen Touch-Dual-Version eine Kopie dieser Software mit: Sprite Backup ist eine der besten Daten-sicherungs-Lösungen für Windows Mobile. Mit Sprite Backup können Sie Ihre wertvollen Daten regelmäßig auf einer Speicherkarte und/oder auf Ihrem heimischen Rechner sichern, damit im Falle eines Falles keine wichtigen Informationen verloren gehen. Wer auf Connectivity steht, wird sich über das Netzwerk-Feature freuen: Auch Backups auf einen FTP-Server sind kein Problem: 26,95 Euro im connect-Software-Store.

Pocket Informant 8: Ein wahrer Windows-Mobile-Klassiker und ein absolutes Must-Have für Vielbeschäftigte ist Pocket Informant, aktuell in der Version 8 erhältlich. Die PIM-Anwendung jongliert Ihre Kontakte, Termine und Aufgaben wie kein anderes Programm - und deutlich besser als die integrierten Windows-Anwendungen. Einsteiger erschlägt die professionelle Vielfalt in Sachen Personalisierung möglicherweise, doch schnell lernen sie den Wert von Pocket Informant schätzen: Die individuell konfigurierbaren Ansichten in Kombination mit Kategorie-Filtern erleichtern den Arbeitsalltag ganz enorm. Das Programm kostet 26,95 Euro im connect-Software-Store.

Fußball-Bundesliga mobil: Die neue Saison vor der Tür! Damit Sie auch 2008/2009 nichts verpassen, bietet sich das Programm Bundesliga mobil (19,95 Euro) als idealer Begleiter auf Ihrem Touch Dual an. Neben stets aktuellen Nachrichten kennt die Software alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und alle Mannschaften, und der Live-Ticker meldet Tore sogar akustisch.

