Software fürs W980

© Archiv

Anzeige

Opera mini 4.2: Sony Ericsson setzt wie bei allen Handys auch beim W980 auf den Netfront-Browser von Access. Der gilt nicht gerade als Spezialist für große HTML-Seiten, die eigentlich für den Zugriff über den PC gedacht sind.

Wer regelmäßig ins Internet geht und dort die gleichen Seiten wie am Rechner besuchen will, dem empfiehlt sich der Handy-Browser Opera mini. Er steht unter m.opera.com zum kostenlosen Download bereit; zu Redaktionsschluss war die Version 4.2. aktuell. Opera mini arbeitet auf der Java- Engine des Handys und startet innerhalb weniger Sekunden.

Der Startbildschirm bietet eine Adresszeile sowie ein Suchfeld für Google, listet Lesezeichen und Links zu beliebten Internet-Diensten wie StudiVZ sowie den Verlauf mit den bereits besuchten Seiten.

Der Browser arbeitet von Haus aus mit einer sehr kleinen Schrift und bringt damit entsprechend viele Informationen aufs Display. Das kann mitunter etwas unübersichtlich werden; die Schriftgröße lässt sich jedoch in den Einstellungen ändern. Auch die Bildqualität lässt sich von gering bis hoch einstellen. Alternativ kann man das Laden von Bildern komplett abschalten und die Ladezeiten so verkürzen. Kostenpunkt: gratis

© Archiv

Yahoo Go: Wer das Fotoportal Flickr oder andere Dienste von Yahoo nutzt, der wird das Programm "Yahoo Go" schnell zu schätzen wissen, erlaubt es doch den fixen Zugriff auf das eigene Fotoalbum oder das E-Mail-Postfach.

Außerdem lassen sich mit der Anwendung vielfältige Informationen aus dem Internet aufs Handy holen, beispielsweise Nachrichten von CNN und anderen Medienhäusern, Wettervorhersagen oder Sportergebnisse, wobei sich jeweils Suchbegriffe definieren lassen, nach denen Yahoo Go dann aktuelle Informationen zusammenträgt. Bei der Wettervorhersage etwa können mehrere Städte definiert werden. Die Software gibt's im Internet, für die Nutzung ist ein Account bei Yahoo nötig. Kostenpunkt: gratis

© Archiv

DB Railnavigator: Die Bahn bietet eine gelungene Handy-Software für alle, die viel auf der Schiene unterwegs sind. Will man schnell herausfinden, wann und wie man von A nach B kommt, ist der DB Railnavigator deutlich bequemer zu bedienen als die spezielle Webseite fürs Handy. Strecken, die Sie häufig fahren, legen Sie einfach an und aktualisieren bei Bedarf nur die Daten. Man kann sich aber auch Abfahrtstafeln vom Startbahnhof erstellen lassen. Die Java-Anwendung gibt's im Internet.

Wie bei allen vorgestellten Anwendungen gilt: Die aktuellen Informationen kommen aus dem Internet. Wer den Railnavigator nutzt, sollte also darauf achten, einen passenden Datentarif gebucht zu haben. Beim Zugriff auf die mobile Webseite der Bahn fallen größere Datenmengen an. Kostenpunkt: gratis

© Archiv

Play now: Wer mit dem Handy gerne spielt, wird schnell nach Alternativen zu den auf unserem Testgerät vorinstallierten drei Spielen suchen.

Mit dem Online-Shop Play Now hat Sony Ericsson gleich die passende Quelle im Menü untergebracht. Der Katalog an Spielen ist nach Kategorien sortiert, bezahlt wird per Premium-SMS. Kostenpunkt: je Spiel vier Euro

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Ericsson W980 71,0% Das W980 tritt stilsicher auf, verwöhnt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket und lässt sich kinderleicht bedienen.…

Ratgeber Dauertest: Sony Ericsson W705 Positioniert als Mittelklasse-Modell unter Sony Ericssons Walkman-Handys, bietet das W705 eine überraschend komplette Ausstattung. Dauertest Sony Ericsson C905 Kein "normales" Handy Der 8-Megapixler bietet die derzeit beste Handykamera. Doch wie hält sich das Sony Ericsson C905 im Alltag? connect hatte es mehrere Wochen im…

Testbericht Sony Ericsson W980i 71,0% Bei der Walkman-Reihe drückt Sony Ericsson weiter auf die Tube. Das nächste Flaggschiff ist unterwegs, soll aber erst im… Test-Übersicht Sony und Sony Ericsson: Alle Smartphone- und Handy-Tests Auf dieser Seite finden Sie alle von connect getesteten Handys und Smartphones von Sony Ericsson. Über die Produktnamen kommen Sie direkt zum…