Software im K850i

Yahoo Go: Als Alternative zum fest integrierten Browser oder zum beliebten Opera-Browser liefert Yahoo einen schnellen Zugriff auf viele Online-Goodies wie RSS-Feeds, die von ausgewählten Nachrichten-Quellen ständig die aktuellen Überschriften listen.

Die Yahoo-eigenen Services wie der E-Mail-Dienst oder Flickr sind hier natürlich bequem zu erreichen. Doch auch Nachrichten werden übersichtlich und fürs Display optimiert dargestellt. Routenplaner und Wetterdienste sind ebenfalls nur wenige Klicks entfernt. Zudem bietet Yahoo eine speziell fürs Handy optimierte Suche an.

Widsets: Unter Apples Betriebssystem Mac OS heißen sie Widgets, Microsoft führte sie mit Windows Vista als Gadgets ein: Kleine Programme, die sich Informationen aus dem Internet zusammensuchen und dann in besonderer Darstellung auf dem Bildschirm anzeigen. Das Pendant fürs Handys heißt Widsets, kommt von Nokia und läuft auf allen Java-fähigen Handys, also auch auf dem K850i.

Hier lassen sich zunächst aus einer Bibliothek aus Widsets die gewünschten Informationsquellen zusammensuchen. Von Olympia-News über Sudoku bis zu Wikipedia gibt der Katalog alles her, was das Herz begehrt. Die abonnierten Widgets erscheinen dann auf der Übersichtsseite. Wie Yahoo Go ist auch diese Anwendung bis auf den Datentransfer kostenlos. Mit dem bisschen Werbung, das zur Finanzierung dienen soll, lässt sich im Moment noch gut leben.

Update-Service: Mit der PC-Software "Update Service" wird das K850i auf den neuesten Stand gebracht. Ein Link zum Download der Anwendung findet sich in der PC-Suite unter "Sony Ericsson Update Service". Die Prozedur ist ganz einfach, verlangt neben etwas Geduld lediglich ein Datenkabel, einen PC mit Internet-Anschluss und ein voll geladenes K850i.

Play now: Wer weitere Software sucht: Der Menüeintrag "Play now" führt direkt auf einen Katalog, in dem Sony Ericsson neben Musik und Klingeltönen auch Spiele anbietet.

