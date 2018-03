Sonderfall Vista

Anders als Windows XP und 2000 bietet das neue Microsoft-Betriebssystem Vista von Haus aus eine Kindersicherung in den Benutzerkonten.

Diese ist dank ausgefeilter Tools sehr mächtig und erlaubt in schönster Blockwartmanier sogar, sämtliche besuchten Internetseiten zu protokollieren - diese Funktion kann man aber auch per Mausklick deaktivieren. Neben dem Webfilter ist auch die Kontingentverwaltung, mit der sich die Surfzeit einzelner Nutzer beschränken lässt, ausgesprochen pfiffig. Sogar der Umgang mit Spielen lässt sich regeln - also wer welche auf dem Rechner installierten Games spielen darf und wer nicht. Ausgewählte Programme lassen sich ebenfalls blocken.

Lohnenswerter Umstieg

© Archiv Big Brother: Vista bietet guten Kinderschutz, die Protokollierungsfunktion greift aber massiv in die Privatsphäre ein. Aber die können nette Eltern ja abschalten...

Ein Umstieg auf Vista lohnt bei Familien also grundsätzlich schon, da hier alle Schutzfunktionen unter einer Oberfläche und recht selbsterklärend angeboten werden. Das ältere, in etlichen Haushalten eingesetzte Windows XP bietet diese Sicherheitsfunktionen von Haus aus nicht, aber immerhin lassen sich die meisten kostenlos nachrüsten. Frühere und von Microsoft nicht mehr mit Updates unterstützte Betriebssysteme wie Windows 95, 98 oder ME sollten schon aus allgemeinen Sicherheitsgründen gegen 2000, XP oder Vista ausgetauscht werden. Aber auch abseits von Windows gibt's Schutzmaßnahmen.

