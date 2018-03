Songs aus dem Web aufnehmen - so geht's Radiolover Winamp Tobit ClipInc Formate Rechtsfrage

© Archiv Winamp

Noch in den frühen 90er Jahren saßen Millionen zumeist jugendlicher Musikfans vor ihren Radiorekordern und nahmen mit viel Geduld und Geschick ihre persönlichen Charts auf Kassetten auf. Dann kam die digitale Musikrevolution namens MP3 und machte der guten alten MC endgültig den Garaus. Doch das Prinzip lebt weiter: Nach wie vor kommt man durch Radioaufnahmen günstig und schnell an aktuelle Hits - zumal heutzutage tausende Stationen in digitaler Qualität über das Internet senden. Dadurch gibt es nicht nur für jeden Geschmack das passende Angebot, sondern auch die Möglichkeit, perfekt konfektionierte, mit Metadaten wie Künstlername und Songtitel versehene MP3-Tracks aufzunehmen. Bei vielen Online-Radios quatschen zudem höchst selten nervige Moderatoren in die Aufnahme. Mit welchen Software-Helfern das sogenannte Streamripping am besten funktioniert, hat connect für Sie ausprobiert.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Dropbox, Google Drive & Co. 26 Cloudspeicher im Vergleich Ob Preis, Leistung oder Sicherheit: Bei Cloudspeichern gibt es gewaltige Unterschiede. Wir haben 26 Anbieter verglichen.

Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor. Cloud-Printing Drucken aus der Cloud Dokumente vom Smartphone oder Tablet an den Drucker schicken? Cloud Printing macht's möglich. Und es gibt noch mehr mobile Druckvarianten.

Handy orten, SIM sperren, Daten löschen Smartphone verloren - das können Sie tun Was tun, wenn das Smartphone verloren geht? Wir verraten, wie Sie das Handy orten, die SIM sperren oder wichtige Daten fernlöschen können. Apple Pay, Android Pay & Co. Mobile Payment - Bezahlen mit dem Smartphone Mobile Payment - das Bezahlen mit dem Smartphone - könnte nun tatsächlich kurz vor dem Durchbruch stehen. Nicht zuletzt dank Apple Pay und Googles…