Aus Sony und Ericsson ist einst Sony Ericsson geworden und mittlerweile firmiert das Ganze unter dem Namen Sony. Ganz alte Sony- oder Ericsson-Handys finde Sie in dieser Übersicht zwar nicht, doch noch jede Menge Sony-Ericsson-Geräte und eine wachsende Zahl an neuen Sony-Modellen.

Die arbeiten mittlerweile alle mit Android und tragen meist den Beinamen Xperia. Wir haben die Übersicht über alle Tests von Sony-Ericsson- und Sony-Handys und Smartphones nach Plattformen aufgeschlüsselt und darunter jeweils alphabetisch sortiert. Die Android-Geräte und damit auch die neuen Xperia-Modelle finden Sie ganz oben. Dann folgen die Windows-Mobile-Smartphones und die Symbian- bzw. S60-Geräte und schließlich die Handys, die mit Sony Ericssons proprietärer Plattform arbeiten.

Diese vor allem fürs Telefonieren gedachten Geräte lassen sich anders als echte Smartphones nur mit einfachen Java-Programmen erweitern und werden per Handy-Tastatur bedient. Zu Ihnen gehören auch die aufs Musikhören spezialisierten Walkman-Handys, die Sie am "W" am Anfang der Modellbezeichnung erkennen. Die Kamera- bzw Cybershot-Handys erkennen Sie am "K" bzw. "C". Die Modelle, die mit enem "Z" beginnen sind allesamt Handys im Klappendesign.

Xperia-Reihe und weitere Android-Smartphones

Windows-Mobile-Smartphones

Symbian- und S60-Smartphones

Handys

