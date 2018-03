sony ericsson k850i

Der Handy-Hersteller verpasst seinen Fotospezialisten die Sony-Marke Cybershot. Das K850i ist das aktuelle Flaggschiff, schießt sehr schöne Aufnahmen und ist absolut alltagstauglich.

Das K850i zeigt, was gute Kamerahandys im Moment an Ausstattung mitbringen: Einen 5-Megapixel-Sensor samt Autofokus und einen Xenon-Blitz - wobei Letzterer die Kür ist, die einfachen LED-Leuchten als Blitzersatz finden sich derzeit noch öfter. Ein optischer Zoom, um Motive näher heranzuholen, fehlt dem K850i ebenfalls; den bietet im Testfeld lediglich das Samsung G800. Die Stärke von Sony Ericsson: Die Kamera einfach und komfortabel bedienbar zu machen. Fotografiert wird wie bei einer Digitalkamera im Querformat. Die Kamerataste ist so ins Gehäuse versenkt, dass die Knipse nicht versehentlich aktiviert wird, und die zweistufige Auslösetaste ragt so weit aus dem Gehäuse, dass sie sicher zu bedienen ist. Die meisten Konkurrenten bieten für beides lediglich eine Taste mit den entsprechenden Nachteilen. Ein kleiner Schieber bietet die Wahl zwischen Fotokamera, Camcorder und Bildergalerie. Zudem lassen sich über entsprechend beleuchtete Zifferntasten der Blitz oder der Zeitauslöser einschalten.

Das Einstellungsmenü ist klar strukturiert und bezeichnet. Hier findet sich neben den Blitzeinstellungen und der ISO-Wahl auch ein Makromodus, mit dem man bis auf vier Zentimeter ans Motiv heran kann. Bei der Auswahl des Motivprogramms helfen Beispielbilder. Die Kamera liefert hochauflösende Bilder, die gleichmäßig hell belichtet sind, also auch zu den Rändern hin nicht abdunkeln. Die Farben wirken kräftig, nur ein leichter Rotstich trübt den sonst sehr guten Eindruck. Videos nimmt das K850i mit 320 x 240 Pixeln Auflösung und 22 Bildern pro Sekunde auf. Was dem K850i im Vergleich zur Digicam fehlt: Die Auslöseverzögerung ist für ein Handy zwar sehr kurz, eine Digicam ist aber meist schneller. Der BestPic-Modus (siehe K810i) macht das aber wett. Und der Blitz kann immerhin kleinere Räume komplett ausleuchten. Dank der durchdachten Handhabung und der guten Bildqualität ist das K850i in Sachen Fotos die Nummer eins.

Ein Original-Testfoto finden Sie im Downloadbereich unten.

Bildqualität: + + + + + Foto-Handhabung: + + + + +Kamera-Ausstattung: + + + +connect Kamera-Urteil: + + + + +

