Sony Ericsson: Play Now Arena

© Archiv Die Homepage der Play Now Arena

Anzeige

Zumal die japanische Mutter an einem der vier größten Labels beteiligt ist. Das gilt aber nur für Deutschland, denn in Schweden, Großbritannien und einigen anderen europäischen Staaten ist die Play Now Arena bereits am Start und verkauft wie die Konkurrenz von Apple oder Nokia einzelne Tracks und komplette Alben, manche davon auch ohne Kopierschutz.

Das macht Hoffnung, falls der digitale Plattenladen von Sony Ericsson auch nach Deutschland kommen sollte. In den Launch-Ländern lassen sich die Songs in jedem Fall auch direkt vom Handy aus herunterladen - das klappt gleich mit 25 Geräten von Sony Ericsson, nicht nur mit den Walkman-Modellen.

Anzeige

Mehr zum Thema Akku-Tipps: Batterie-Laufzeit verbessern Irrtümer und wichtige Tipps bei der Akkupflege Wie pflegt man eine Handy-Akku? connect klärt die häufigsten Irrtümer auf und verrät die drei entscheidenden Tipps zur Akkupflege.

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Tipps & Tricks WLAN-Kanal ändern: So geht's Bei der WLAN-Suche empfangen Sie die Nachbarnetze stärker als Ihr eigenes? Wir zeigen, wie Sie mit einem Kanalwechsel dafür sorgen können, dass…

iPhone-Speicher voll? So erweitern Sie den iPhone-Speicher Ihr iPhone ist voll? Kein Problem: Mit diesen 7 Tipps schaffen Sie mehr Speicherplatz auf iPhone und iPad. Ortungsdienste auf Smartphones Handy orten - so geht's Welche Möglichkeiten gibt es, ein Handy zu orten? Was ist erlaubt? Worauf müssen Sie beim Orten des Smartphones achten?