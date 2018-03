Sony Ericsson W910i - Zubehör

Bluetooth-Lautsprecher MBS-100

© Archiv

Kein Hersteller gibt sich beim Zubehör so viel Mühe wie Sony Ericsson. Vor allem die Auswahl rund um das Thema Musik ist groß, neben praktischen Dingen findet sich hier auch wirklich Originelles - zum Beispiel der Lautsprecher MBS-100. Die kleine Kugel (10 cm Durchmesser) lebt vor allem von ihrer Optik. Sie wird per Bluetooth vom W910i angesteuert und mit Sound versorgt. Der Klang ist in Ordnung, wenn auch nicht berauschend, zumal die Kugel nur Mono wiedergibt. Der integrierte Akku reicht laut Hersteller für fünf Stunden Musikwiedergabe und lässt sich mit dem beiliegenden Ladekabel aufladen. 79 Euro

Lautsprecher MPS-70 und MPS-75

Unter die Kategorie "äußerst praktisch" fallen die beiden Mini-Lautsprecher MPS-70 und MPS-75. Die MPS-70 werden per Kabel mit dem W910i verbunden, verlangen keine extra Strom-versorgung und klingen für ihre Größe erstaunlich gut. In der mitgelieferten kleinen Plastikhülle lassen sich die 125 Gramm leichten Böxchen zudem bequem transportieren. Gleiches gilt für die Lautsprecher MPS-75 (107 Gramm). Einziger Unterschied: Die beiden Stereo-Speaker stecken in einem Gehäuse, das direkt ans Handy angestöpselt wird. Für den UKW-Empfang ist ein extra Kabel angebracht, das als Antenne dient. Beim MPS-70 genügt die ohnehin schon vorhandene Strippe. Die MPS-70 bieten etwas mehr Stereoklang, die MPS-75 sind etwas kompakter. Der Preis für die Lautsprecher ist identisch.40 Euro

Bluetooth-Musikempfänger MBR-100

Dank Stereo-Bluetooth-Profil (A2DP) lässt sich die Musik im W910i ohne Kabelverbindung über passende Headsets oder Musikanlagen abspielen. Falls die heimische Anlage mit Bluetooth noch nichts anfangen kann, springt Sony Ericsson mit dem Musikempfänger MBR-100 in die Bresche. Der findet per 3,5-mm-Klinke Anschluss und hat einen eigenen Akku intus, der bis zu acht Stunden Musik empfangen soll.59 Euro

FM-Transmitter MMR-70

Statt einen Empfänger an die Anlage anzuschließen, können Sie auch den UKW-Sender MMR-70 ans W910i andocken. Damit kann das Handy über eine freie UKW-Frequenz Musik an Radios übertragen, die den Handysound dann zu Gehör bringen - etwa im Auto.49 Euro

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

HCB-120 Ein Festeinbau bleibt die komfortabelste Freisprechlösung im Auto. Sony Ericsson bietet gleich mehrere Lösungen, die einfach an der Sonnenblende angebracht werden, transportabel sind und so beispielsweise auch auf dem Schreibtisch verwendet werden können. Das derzeit ausgefuchsteste Modell heißt HCB-120 und zeigt auf einem kleinen Display sogar die Nummern von Anrufern an. Die Verbindung mit dem W910i erfolgt per Bluetooth, bis zu sechs Handys lassen sich koppeln.109 Euro

Ladegerät CMT 60

Wer den Musicplayer des W910i intensiv nutzt, muss das Handy entsprechend oft an die Steckdose hängen. Für alle, die obendrein viel unterwegs sind, bietet Sony Ericsson ein besonders kompaktes Ladegerät. Das CMT 60 wiegt 65 Gramm und wird direkt in die Steckdose gesteckt - Kabelsalat ist hier also kein Thema. Zudem nimmt das Ladegerät zwei AAC-Batterien auf, mit denen das Handy geladen werden kann, auch wenn keine Steckdose in Reichweite ist. 25 Euro

GPS-Headset HGE-100

Was dem W910i fehlt, um für mehr Furore zu sorgen, ist sicherlich ein integrierter GPS-Empfänger, der bei Nokia in der Oberklasse schon fast zum Standard gehört. Durch den Verkehr zu navigieren oder beim Sport Strecken aufzuzeichnen - das geht beim W910i aber immerhin mit dem richtigen Zubehör: einem Headset mit integriertem GPS-Empfänger. Im Kaufpreis ist ein Monat kostenlose Nutzung der Navigationsdienste von Wayfinder enthalten, danach fällt dafür eine Gebühr an.79 Euro

