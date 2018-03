Sony im Marken-Check

© Sony Sony Xperia

Sony

Gründungsjahr: 2001

Hauptsitz: Lund, Schweden

CEO: Kunimasa Suzuki

Mitarbeiter: 8450

Jahresumsatz: 5,2 Milliarden Euro

Produkte: Smartphones, Tablets

Verwendetes OS: Android

Anzeige

Sony Mobile Communications ist ein in Schweden ansässiges Tochterunternehmen des 1946 gegründeten japanischen Elektronikriesen Sony.

Unter dem Namen Sony Ericsson feierte das 2001 gegründete Joint Venture von Sony und dem Telekommunikationsausrüster Ericsson bis 2012 als Handy-Marke große Erfolge, unter anderem mit der allseits bekannten Walkman-Serie. Ericsson lieferte fundiertes technisches Know-how, Sony seine langjährige Erfahrung aus der Unterhaltungselektronik, einen gewissen Style und das Image. So weit, so gut.

Neustart im Jahr 2012

Als allerdings das Smartphone-Zeitalter anbrach, bekam Sony Ericsson das gleiche Problem wie Nokia: Die Firma verpasste den Anschluss, verlor Marktanteile und geriet immer stärker ins Hintertreffen.

Bis der Mutterkonzern Sony 2012 schließlich die Reißleine zog und das Joint Venture aufkaufte, um Sony-Smartphones schneller, einfacher und gezielter mit den Stärken des Mutterkonzerns auszustatten, Marktanteile zurückzugewinnen und wieder zu den Big Playern aufzusteigen.

Doch wieso hat Sony Ericsson in der Smartphone-Welt nicht richtig funktioniert? Mit der aufstrebenden Android-Plattform als Basis war die Ausgangslage eigentlich bestens. Die Sony-Ericsson-Modelle hatten aber zwei Schwachstellen: Updates und Akku.

Sony Ericsson hatte ganz am Anfang die Macht der Android-Updates unterschätzt. Ähnlich - aber nicht ganz so dramatisch - wie bei Motorola dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis neue Android-Versionen für Sony-Ericsson-Phones verfügbar waren. Das sorgte bei den Nutzern für reichlich Frust. Auch das Energiemanagement war nicht immer so gut wie bei aktuellen Sony-Geräten.

Wir erinnern uns da etwa an das Xperia P und das Xperia U , die mit wirklich schwachen Laufzeiten für Schlagzeilen sorgten. Auch Experimente wie das Xperia Play, das mit einem vollwertigen mechanischen Playstation-Controller ausgerüstet war, brachten nicht den erhofften Schub.

Modellübersicht: Die Xperia-Reihe im Vergleich

Mit dem Neustart unter eigener Flagge scheint Sony aber wieder in die Spur gefunden zu haben: Die neuen Modelle tragen stärker die Handschrift des Mutterkonzerns, etwa bei der Kamera und der Displaytechnik, vor allem aber bei den integrierten Diensten. Die Akkuproblematik ist weitgehend behoben, die Update-Politik hat sich deutlich verbessert.

© connect Marktanteile Sony

Sony hat die richtigen Stellschrauben angezogen. "Sony ist in der glücklichen Lage, von Hardware über Software bis zu Diensten und Services alles aus einer Hand anbieten zu können", sagt Gerhard Sturm, President und Head of Customer Unit Central Europe.

Abgesehen vom Betriebssystem natürlich, denn hier setzt Sony weiter auf Googles Android. Um die starke Konkurrenz zu distanzieren, verfolgt Sony eine clevere Strategie - die Vernetzung von Produkten.

Sony setzt auf Vernetzung

Deswegen hat Sony nicht nur Smartphones und Tablets im Programm, sondern liefert auch die entsprechende Software für die (Heim-)Vernetzung. Mit diversen Medienkanälen und Diensten im Hintergrund, etwa Music Unlimited oder dem Entertainment Network, hat sich Sony so tatsächlich eine solide Basis geschaffen, um Menschen zu überzeugen und langfristig zu binden.

Wichtig hierfür ist freilich auch ein breites Portfolio, wie Sony es anbietet. Für beinahe jeden Anspruch findet sich das passende Modell im Programm: mit großem oder kleinem Display, mit oder ohne LTE und/oder NFC, für kleines, mittleres oder großes Geld, für Outdoor- oder Styling-Fans - für Auswahl ist gesorgt.

connect-Prognose

Der Erfolg des Topmodells Xperia Z kam mit Ansage, denn bereits bei der vorhergehenden Modellgeneration mit dem Xperia V und dem Xperia T waren die technischen Verbesserungen spürbar. Das Xperia Z erntete schließlich den verdienten Lohn, führte unsere Bestenliste mehrere Wochen lang an und wurde jetzt nur knapp vom Samsung Galaxy S4 übertroffen (übrigens: auch in der diesjährigen Leserwahl landete Samsungs Topmodell vor dem Sony-Flaggschiff).

Smartphone-Markt

Sony-Europachef Sturm betont, sein Arbeitgeber habe mit dem Xperia Z bewiesen, "dass wir mit anderen Premiumherstellern problemlos mithalten können" und formuliert das ambitionierte Ziel, global zu den Top 3 gehören zu wollen. Ambitioniert ist dieses Ziel deswegen, weil aufstrebende Größen wie Huawei und ZTE, aber auch bewährte Player wie LG ebenfalls ganz vorne mitspielen wollen.

Unrealistisch ist es deswegen aber nicht, denn Sony hat beste Voraussetzungen geschaffen, um wieder nach vorne zu kommen. In Deutschland lag Sony 2012 knapp vor HTC. IDC führt Sony weltweit bereits mit 4,5 Prozent auf Platz vier, hinter Huawei, Apple und Samsung. Die gefühlte Stimmung und der Trend ergeben ein positives Bild. Mit dem Xperia Z hat sich Sony wieder in den Vordergrund gespielt - jetzt gilt es, sich dort auch zu behaupten.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Markt IDC: Samsung klar Nummer 1 IDC meldet, dass Samsung 63,7 Millionen Smartphones im 4. Quartal 2012 verkauft hat. Apple kommt auf 47,8 Millionen, gefolgt von Huawei, Sony und…

Android-Oberflächen Touchwiz, Sense & Co.: Android-UIs im Vergleich Stock-Android, Samsung Touchwiz, HTC Sense, Sony UI, LG Optimus UI und Huawei Emotion UI: Wir zeigen, wie sich die Android-Benutzeroberflächen der… Hintergrund Android: Die Geschichte des Erfolgs Googles Android ist klare Nummer eins bei den Smartphone-Plattformen. Was macht den Erfolg aus? Wir zeichnen die Geschichte von Android nach.

Smartphone-Schnäppchen Tipps zu Kauf und Verkauf von gebrauchten Smartphones Beim neuen Top-Smartphone zugreifen oder lieber warten? Vielleicht doch das Vorgängermodell oder ein gebrauchtes Smartphone kaufen? connect gibt Tipps… Kundenzufriedenheit Smartphones connect Kunden Barometer 2015: LG und Sony vor Apple Wie ist es um die Kundenzufriedenheit bei Smartphones bestellt? Wir präsentieren das connect Kunden Barometer Smartphones 2015 - mit einigen…