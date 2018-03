Was vor ein paar Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute schon Realität: Geräte werden per Sprachbefehl gesteuert, via Fingerabdruck entsperrt, scannen mit intelligenten Sensoren die Umgebung und tauschen untereinander vernetzt Daten aus – und das ist erst der Anfang.

© Sony Sony Xperia Touch Black

Entwicklerteams rund um den Globus erschaffen Technologien, die das Leben komfortabler und angenehmer gestalten sollen. Zu einem der wichtigsten Innovationstreiber zählt auch Sony.

© Sony Aibo

Seit Jahrzehnten treibt das japanische Unternehmen, unter anderem mit der Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, den technologischen Fortschritt an. So entstand bereits 1999 der komplett autonome Roboter AIBO, der schon damals über hochmoderne Funktionen wie Gesichts- und Spracherkennung verfügte – Technologien, die heute in Produkten von Sony, wie zum Beispiel Digital- oder Smartphone-Kameras mit der „Bildauslösung beim Lächeln“-Funktion, integriert sind. Heute kann AIBO bereits eine emotionale Bindung zu seinen Besitzern aufbauen, in dem er sich über dedizierte Körpersprache sowie unterschiedliche Sprachlaute ausdrückt. In Zukunft darf man gespannt sein, wie sich AIBO vom Spielgefährten hin zum treuen, fürsorgenden Begleiter entwickelt, der vor allem älteren Menschen hilfreich zur Seite steht.

© Sony Sony Xperia Touch

Ein aktuelles smartes Produkt, das zeigt, in welche Richtung sich die Technologie weiterentwickelt, ist der tragbare Projektor Xperia Touch. „Wir sind längst in der Zukunft angekommen: Neue Technologien haben innerhalb kürzester Zeit unsere Kommunikation revolutioniert. Allein der Xperia Touch ist Beweis dafür, dass man bestehende Technologien immer weiterdenken muss – so entsteht, in diesem Fall aus der Grundidee eines Tablets eine Innovation. Und die technologische Revolution geht weiter“, so Dr. Marc Thom, Global Senior Business Development Manager bei Sony Mobile.

© Sony

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Projektoren bietet der Xperia Touch nicht nur großes Kino bis zu einer Größe von 80” (203 cm), sondern verwandelt alle glatten Oberflächen, egal ob Tisch oder Boden, in einen interaktiven, bis zu 23” (58 cm) großen Bildschirm mit Touch-Funktion. Über WLAN verbunden, können Filme dank der auf Android basierenden Plattform einfach über Apps gestreamt oder über ein via Bluetooth verbundenes Gerät an jeder Wand wiedergegeben werden. Mit seinem kompakten, minimalistischen Design integriert er sich perfekt in jede Umgebung und lässt so Zukunftsvisionen in den eigenen vier Wänden schon jetzt wahr werden.

Das japanische Unternehmen ist für die Zukunft breit aufgestellt. Zur Erschließung neuer Geschäftsbereiche hat Sony neben Forschungsinitiativen zu künstlicher Intelligenz & Robotics sowie IoT-Produkten auch ein Programm zur Förderung von neuen Geschäftsideen, das Sony Seed Acceleration Program (SAP), geschaffen. Wir dürfen also gespannt sein, wohin die Reise geht und können bis dahin schon jetzt einen Touch von Zukunft mit dem Xperia Touch von Sony erleben.

