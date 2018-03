Zudem kann man sie bequem via Web ordern und bekommt eine deutsche Handynummer. Die Karten im Detail: Die Sunsim-Karte (www.sunsim.de) wird zum einmaligen Preis von 14,95 Euro verkauft. Darin ist ein Startguthaben von 5 Euro enthalten. Aus vielen Ländern kosten Gespräche nach Hause 39 Cent die Minute, dazu kommt eine Verbindungsgebühr von 19 Cent. Für eingehende Gespräche verlangt Sunsim nur 9 Cent, SMS kosten 39 Cent. Innerhalb Deutschlands telefonieren Sunsim-Kunden für 11 Cent in alle Netze - und für 8 Cent untereinander.

Auf USA-Reisende hat sich Bluebell Telecom spezialisiert: Die Passauer bieten mit Cellion eine US-SIM-Karte mit eigener amerikanischer Rufnummer. Gespräche innerhalb der USA kosten 29 Cent pro Minute, ins deutsche Festnetz telefonieren Cellion-Kunden für 39 Cent, in deutsche Mobilfunknetze für 55 Cent pro Minute. Für ankommende Anrufe fallen 29 Cent pro Minute, für ankommende SMS 19 Cent pro Nachricht an. Die Karte gibt's umsonst und es fällt auch keine Grundgebühr oder Vertragslaufzeit an. www.cellion.de

Tipp für WM-Fans: Beim südafrikanischen Mobilfunker MTN kann man sich für 50 Cent pro Tag ein Handy mit Prepaid-Karte mieten. Vorteil: Sie können sich die Roamingkosten sparen, Gespräche nach Deutschland kosten rund 60 Cent die Minute. Ankommende Anrufe werden mit 20 Cent pro Minute berechnet. Und 1 MB Datenvolumen kosten nur 26 Cent. www.rentamobil.co.za

Auch andere haben sich das Datenthema auf die Fahne geschrieben: So offeriert der Augsburger Anbieter Prepaid-Global für 24,90 Euro eine Prepaid-Datenkarte für Österreich-Urlauber. Im Preis ist 1 Gigabyte fürs Surfen mit bis zu 7,2 Mbit/s im Handynetz des österreichischen Mobilfunkers Orange enthalten. Wer neben Österreich auch Italien, Großbritannien, Irland, Schweden oder Dänemark als Reiseziel hat, kann bei den Augsburgern gleich die Europa-Prepaid-Datenkarte für 39,90 Euro mit einem Inklusiv-Volumen von 1 Gigabyte ordern. www.prepaid-global.de.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…