Mit Urlaubskarten von Che Mobile, Sunsim und Tourist Mobile fährt man billiger als mit dem EU-Tarif.

Mit den neuen Euro-Preisen ist längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Anbieter spezieller Urlaubs-SIM-Karten wie Che Mobile, Sunsim oder Tourist Mobile locken mit Kampfpreisen - und zwar weltweit. Vorteil: Die Guthabenkarten sind nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland einsetzbar. Zudem kann man sie bequem via Web ordern und bekommt auch eine deutsche Handynummer. Die Karten im Detail: Die Che-Mobile-Karte (www.chemobile.de ) kostet 19,95 Euro. Darin ist ein Startguthaben von zehn Euro enthalten. Wer aus Italien, Frankreich, Spanien, der Türkei, aber auch aus Tunesien oder Chile nach Deutschland anruft, zahlt nur 49 Cent die Minute. Aus Australien und der auch nicht um die Ecke gelegenen Dominikanischen Republik fallen gerade mal 39 Cent die Minute an. Ankommende Anrufe kosten meist nur zehn Cent die Minute. In Deutschland verlangt Che Mobile 16 Cent in alle Netze, zuzüglich einer Verbindungsgebühr von 6 Cent; SMS kosten generell 15 Cent pro Nachricht.

Damit ist der Prepaid-Anbieter auch im Inland nicht viel teurer als Simyo, Aldi & Co. Die Sunsim-Karte (www.sunsim.de ) ist zwar mit 14,95 Euro günstiger als die von Che Mobile, beinhaltet aber auch nur fünf Euro Startguthaben. Aus vielen Ländern kosten Gespräche nach Hause 39 Cent die Minute, dazu kommt eine Verbindungsgebühr von 19 Cent. Für eingehende Gespräche verlangt Sunsim nur neun Cent, SMS kosten 39 Cent. Innerhalb Deutschlands telefonieren Sunsim-Kunden für 16 Cent in alle Netze - und für acht Cent untereinander. Die Tourist-Mobile-Karte "Travel Sim" (www.tourist-mobile.de ), die auch in TUI-Shops verkauft wird, kostet 19,95 Euro mit fünf Euro Startguthaben. Reisende können aus 86 Ländern für 39 Cent die Minute nach Hause telefonieren, plus 19 Cent Verbindungsgebühr. Ankommende Gespräche kosten wie bei Sunsim nur neun Cent die Minute, SMS meist 39 Cent. Wer will, kann die Travel SIM auch mit Guthaben für Internet-Telefonie kaufen: Mit einem WLAN-Handy plaudert man dann schon ab drei Cent die Minute. In Deutschland ist die Travel SIM aber nicht so günstig: Hier kosten Gespräche in alle deutschen Netze 39 Cent die Minute.

