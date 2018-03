Smartphone-Nutzer haben im Winter Pech, denn moderne Touchscreens lassen sich mit normalen Handschuhen gar nicht bedienen. Aber wer will sie schon für den kurzen E-Mail-Check ausziehen und gefrorene Finger riskieren? Wir stellen spezielle Handschuhe für iPhone & Co vor, mit denen die Hände schön warm bleiben.

© Hersteller mujjo

Moderne kapazitive Smartphone-Touchscreens verarbeiten Berührungen, indem sie Spannungsveränderungen ihrer elektrisch geladenen Oberfläche registrieren - dazu kommt es etwa, wenn man sie mit dem Finger berührt. Sie reagiert nur auf Material, das elektrisch leitfähig ist: die menschliche Haut, spezielle leitfähige Eingabestifte oder andere Hilfsmittel.

Was dementsprechend nicht funktioniert, ist die Bedienung mit einem Plastikstift oder Handschuhen. Wenn es draußen in der beißenden Kälte klingelt, heißt es daher jedes Jahr aufs Neue: Telefon aus der dicken Jacke kramen, Handschuhe ausziehen und hoffen, dass man beides schafft, bevor die Mailbox sich einschaltet.

Längeres Telefonieren ist bei Temperaturen um -10 Grad genauso unmöglich wie das Surfen im Internet oder die Adresssuche in Google Maps. Schon nach kurzer Zeit fangen die Finger an zu schmerzen und werden steif. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach speziellen Touchscreen-Handschuhen seit Jahren wächst. Die funktionieren nach einem simplen Prinzip: in den Stoff werden Metallfäden eingewebt, die ihn leitfähig machen. Allerdings gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen vom dünnen Stoffhandschuh bis zum extradicken Ski-Handschuh für längere Aufenthalte im Freien:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Winter-Tipps Spezial-Handschuhe für iPhone & Co Smartphone-Nutzer haben im Winter Pech, denn moderne Touchscreens lassen sich mit normalen Handschuhen gar nicht bedienen. Aber wer will schon für den…

Mehr Informationen

Schöner hören - 6 Kopfhörer für Smartphones ausprobiert

App-Tipps - die besten Android-Spiele 2011

Zurück zur Startseite von connect

Anzeige

Mehr zum Thema Power für Unterwegs Externe Akkus für Smartphones im Test Kein Saft mehr? connect hat externe Akkus getestet, die Smartphones und Tablets abseits von Steckdosen laden. Unsere Tests zeigen: Kein Akku hält, was…

Ratgeber: LTE Marktübersicht: LTE-Smartphones und -Surfsticks Mit LTE surfen Sie mit bis zu 70 MBit/s. Wir zeigen die Smartphones und Surfsticks, die die superschnelle Übertragungstechnik unterstützen. Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor.

Ratgeber Warum Strahlenschutzfolien das Gegenteil bewirken Folien und Schutzhüllen für Smartphones sollen die Strahlenbelastung senken. Wir haben nachgemessen: Das Gegenteil ist der Fall. Zubehör Schräge Gadgets für iPhone und iPad Gitarren, Lautsprecher in Pflanzenform oder ein per App steuerbarer Roboter: Wir zeigen Ihnen Gadgets und Zubehör für iPhone und iPad, das nicht jeder…