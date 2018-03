© Archiv

Wer auf sich aufmerksam machen will, erhebt gewöhnlich seine Stimme, und wenn es nötig ist, schreit er auch. In Maßen ist dagegen nichts einzuwenden. Bloß, wenn sich die Menschen nur noch anbrüllen würden, wäre das nicht nur lästig, auch der gewünschte Aufmerksamkeits-Faktor schmölze dahin. So etwas Ähnliches geschieht gerade in der Produktion von Pop- und Rock-CDs. Da geben die Brüllaffen den Ton an. Sie haben das Feld im Laufe vieler Jahre erobert, der Prozess war also schleichend. Direkt verglichen mit früheren Aufnahmen, sind aktuelle CDs jedoch oftmals bis zur Schmerzgrenze komprimiert.

In AUDIO 7/08 widmet sich die Redaktion diesem Thema und sprach mit Ton-Profis (die aktuelle AUDIO finden Sie am Kiosk oder holen Sie sich das PDF im Download-Archiv ). Die Interviews mussten aus Platzgründen gekürzt werden, sind aber so interessant, dass wir sie Ihnen nicht vorenthalten wollen. Lesen Sie hier die ungekürzten Fassungen mit Eroc, Bob Ludwig und Bernie Grundman (die letzten beiden in der englischen Originalfassung).

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Datenträger Report: Die Zukunft der Blu-ray Disc Ist die Blu-ray Disc der audiophile Datenträger der Zukunft? Oder wird sie womöglich ein ähnliches Schicksal erleiden wie SACD und DVD-Audio? AUDIO…

Ratgeber AUDIO Titel-CD 01/09: Great Music - die 2000er Große Musik ... in großartigen Aufnahmen: AUDIO präsentiert Ihnen "Great Music" dieses Jahrzehnts auf CD. AUDIO Titel-CD 11/08: Great Music - Die 90er AUDIO Titel-CD 11/08: Great Music - Die 90er Große Musik ... in großartigen Aufnahmen: AUDIO schenkt Ihnen "Great Music" der 90er Jahre auf CD.

USB - S/P-DIF Konverter Musical Fidelity V-Link D/A-Wandler gibt's viele, aber längst nicht alle bieten einen USB-Eingang zum Anschluss eines PCs. Genau für solche Fälle gibt es jetzt den V-Link von… Spezial: USB Tipps und Tricks zur Musik-Übertragung per USB HighRes-Wiedergabe via USB ist derzeit in aller Munde. Doch welche Übertragungsarten gibt es und wie wichtig ist das Drumherum - zum Beispiel das…