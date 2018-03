Spotify Playlist in Rdio importieren - mit Respin

Sie wollen eine geteilte Spotify-Playlist anhören, sind jedoch Rdio-Nutzer? Kein Problem! Mithilfe des kostenlosen Online-Tools Respin können Sie Playlists aus Spotify in Rdio importieren. Auch Playlists von Last.fm holt re/spin auf Wunsch in Rdio.

Spotify und Rdio sind beliebte Musik-Streamingdienste und vor allem Spotify setzt darauf, dass Nutzer ihre Wiedergabelisten mit anderen teilen. Wer aber als Rdio-Nutzer Spotify-Playlists anhören will oder von Spotify zu Rdio wechseln will, hat ein Problem: Eine Spotify-Playlist kann nicht mit einem Rdio-Account geöffnet werden. Einziger Umweg war es bisher, die Playlist manuell nachzubauen - ein automatischer Import war nicht verfügbar.

Mit dem neuen Online-Tool Respin ist das nun möglich. Dort melden Sie sich einfach über Ihren Rdio-Account an, geben Sie die URL der entsprechenden Playlist an und - falls die ausgewählten Lieder auf Rdio verfügbar sind - importiert Respin die gewünschte Playlist aus Spotify. Nun können Sie Ihre Lieblingsmusik auch via Rdio genießen und die Vorteile beider Anbieter nutzen. Praktisch: Respin kann nicht nur Spotify-Wiedergabelisten umwandeln, sondern auch Playlists der Musikplattform Last.FM .

Eine kurze Anleitung, wie Sie eine Spotify-Playlist in Rdio importieren, finden Sie in unten aufgeführter Bildergalerie.

Bildergalerie Galerie Galerie How To: Spotify Playlist in Rdio importieren Als erstes öffnen Sie die Webseite resp.in und autorisieren Sie Respin für den Zugriff auf Ihren Rdio-Account.

Sie wollen Respin gleich ausprobieren? Dann fügen Sie doch eine unserer Spotify-Playlists Ihrer Rdio-Sammlung hinzu:

