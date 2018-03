Spotify, Simfy und Co. im Vergleich

Musikstreaming-Dienste wie Spotify, Simfy, Rdio oder Napster bringen per App Leben auf Smartphone und Tablet. Wir haben die wichtigsten Vertreter für den mobilen Einsatz getestet.

© Anbieter Musikstreaming-Dienste

Google hat auf der Entwicklerkonferenz I/O einen eignen kostenpflichtigen Musikstreaming-Dienst angekündigt. Da kommt Google etwas spät, den die Auswahl an Musik-Diensten ist bereits mehr als üppig. In unserem Test haben wir uns die sieben wichtigsten angeschaut und geprüft, wie gut Sie mit der passenden App per Handy, Smartphone oder Tablet genutzt werden können.

Unterschiede bei Bedienung, Qualität und Funktionalität

Generell müssen Sie mit rund zehn Euro Abogebühren pro Monat rechnen. Nur Nokia Musik+ für die Lumia-Modelle mit Windows Phone 8 gibt's für 4 Euro pro Monat. Unterschiede zeigen sich bei der Wiedergabequalität, hier fällt Napster mit Musik in nur 192 kbit Auflösung negativ auf.

Unterschiede gibt es zudem bei Funktionalität, Bedienung, beim Umgang mit dem Speicher und natürlich bei der Unterstützung der verschiedenen Plattformen. Nur Deezer, Rdio und Spotify bieten Apps für Android, iPhone (iOS), Blackberry und Windows Phone und damit für alle derzeit relevanten mobilen Betriebssysteme. Beim Repertoire liegen alle getesten Dienste bei 18 bis 22 Millionen Songs.

In der folgenden Galerie zeigen wir Ihnen die Angeobte von Deezer, Napster, Nokia Musik+, Rdio, Simfy, Sony Music Unlimited und Spotify im Vergleich.

Die immer beliebter werdenden Musik-Streamingdienste bringen per App Leben auf Smartphone und Tablet. Hier die wichtigsten Vertreter für den mobilen…

