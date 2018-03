staffboard ist die HR Software für Gestalter - eine intuitive und hoch skalierbare Software für Mitarbeiteradministration, Recruiting und HR Kernprozesse, speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Startups und KMU.

Was läuft schief im Bereich HR?

Aus unserer Erfahrung ist HR einer der am meisten unterschätzten Erfolgsfaktoren im Unternehmen. Dieser Bereich bietet allerdings noch reichlich Potential zur Verbesserung: Speziell in kleinen und mittleren Unternehmen sind Personalarbeit und HR Prozesse oftmals sehr administrativ, in der Regel wiederkehrend und manuell, damit zeitaufwendig und gleichzeitig fehleranfällig. Das ist gefährlich, weil damit Intransparenz und Unzufriedenheit entstehen, ein falscher Fokus gesetzt wird und Wachstum sich verlangsamt. Das muss nicht so sein!

staffboard als zentrale HR Software

Mit staffboard bündeln wir zentrale Funktionen auf einer Software-Plattform: Der Fokus liegt auf den Bereichen Mitarbeiteradministration, Recruiting und HR Kernprozesse. Wir vereinfachen, digitalisieren und automatisieren HR Prozesse, damit unsere Kunden mehr Zeit, Geld und Nerven für ihre Kernthemen haben, etwa die strategischen Fragen im Personalbereich wie Mitarbeiterbindung, Personalsuche, -auswahl oder -entwicklung. Die staffboard HR Software ist intuitiv und schnell produktiv einsetzbar. Es können interne Mitarbeiter und externe Partner (z.B. Steuerberater) über ein detailliertes Berechtigungskonzept eingebunden werden, was die Personalabteilung deutlich entlastet. Auf Basis aktueller Standards setzen wir höchste Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz. Das Hosting der sensiblen, personenbezogenen Daten findet ausschließlich auf deutschen Servern statt. Gegenüber zahlreichen anderen HR Software Tools am Markt bieten wir eine ganzheitliche und voll funktionsfähige HR Software an, die sich insbesondere durch ein attraktives und transparentes SaaS-Preismodell, kurze Rollout-Zyklen, ein intuitives und einfaches User Interface sowie eine hohe Skalierbarkeit beim weiteren Wachstum unserer Kunden auszeichnet.

Warum staffboard?

Unsere Geschichte Wir wollen Startups, kleine und mittlere Unternehmen noch erfolgreicher machen! Unserer Überzeugung nach sind Menschen hierbei der zentrale Erfolgsfaktor. Gleichzeitig haben wir auf unseren bisherigen beruflichen Stationen oftmals die nötige Wertschätzung für den Bereich HR und den Einsatz effizienter Tools für die bessere Steuerung von HR Prozessen vermisst. Die zentrale Frage war: Wie können wir den Aufwand im Tagesgeschäft bei wiederkehrenden und oftmals manuell geprägten administrativen Tätigkeiten reduzieren, um den richtigen Fokus für strategische HR Arbeit zu setzen? Aus diesem Grund haben wir staffboard gegründet. Im Sommer 2014 haben wir am Produkt gearbeitet, dieses in zahlreichen Gesprächen mit potentiellen Kunden validiert und im Herbst 2014 die Gesellschaft in München gegründet. Erste zahlende Kunden konnten wir bereits Ende 2014 gewinnen, die Software ist seit Anfang 2015 auf dem Markt.

Das Team hinter staffboard

Das Unternehmerteam besteht aus zwei Personen mit komplementären fachlichen Kompetenzen. Zusammen mit einem internationalen und interdisziplinären Team arbeiten wir an einer Software Plattform für Mitarbeiteradministration, Recruiting und HR Kernprozesse, die unseren Kunden dabei hilft, sich besser auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und letztlich erfolgreichere Unternehmen mit zufriedeneren Mitarbeitern aufzubauen. Die Gründer arbeiten bereits seit Anfang 2014 erfolgreich zusammen an staffboard. Besnik Ruhani ist als Geschäftsführer zuständig für Produkt & Technologie. Er schloss seine Ausbildung zum Fachinformatiker (Schwerpunkt Anwendungsentwicklung) 2005 ab und verfügt über tiefes Know-how in Backend- und Applikationsentwicklung sowie im Bereich Web-Entwicklung. Vor staffboard hat er hochperformante Lösungen für große Unternehmen wie T-Mobile, Samsung, IBM und ProSieben entwickelt sowie für Startup-Projekte wie Mitfahrgelegenheit und DealUnited gearbeitet. David Hajizadeh verantwortet als Geschäftsführer Marketing, Sales und Operations. Er besitzt umfassende Erfahrungen im Key Account-, Kunden- und Partner-Management sowie bei der „Übersetzung“ der Kundenwünsche in die Produktentwicklung. Nach seinem Abschluss in Wirtschaftsgeographie und BWL an der LMU München arbeitete er u.a. bei Munich Network, 3M Company und German Entrepreneurship GmbH sowie an eigenen Startup-Projekten.

Das staffboard Geschäftsmodell

staffboard ist eine reine Cloud Lösung mit einem modularen und sehr skalierbaren SaaS Geschäftsmodell. Neben dem Basismodul "Mitarbeiterverwaltung" bieten wir drei Zusatzmodule "Feedback und Zielvereinbarungen", "Learning und Weiterentwicklung" sowie "Recruiting und Bewerbermanagement" an. Kunden zahlen je genutztes Modul und Anzahl der im System angelegten User auf monatlicher oder jährlicher Basis.

© staffboard Module

Der Markt für HR Software

Der weltweite Markt für HR Software wird sich im Zeitraum 2014 bis 2018 mehr als verdoppeln von etwa 10 Mrd. auf rund 21 Mrd. USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 18-22% (Quelle: Siemer & Associates 2013). Er umfasst im Wesentlichen die drei großen Marktsegmente 1) Personalverwaltung bzw. HR Administration (weltweit ca. 7,9 Mrd. USD in 2014), 2) Recruiting & Bewerbermanagement (weltweit ca. 1,6 Mrd. USD in 2014) sowie 3) Personalentwicklung & Talent Management (weltweit ca. 1,8 Mrd. USD in 2014) (Quelle: jeweils Shea & Company 2015).

Unsere größten Erfolge bisher

Unsere HR Software ist seit Anfang 2015 auf dem Markt und hilft bereits vielen Startups und kleinen und mittleren Unternehmen in der täglichen Arbeit rund um ihre Personalprozesse. Wir bieten ein sehr skalierbares Produkt und lösen signifikante Kundenpobleme. Wir sagen: Goodbye Excel! Unsere Kunden sagen: - „Endlich kein Excel-Chaos mehr!“ - „Endlich Transparenz und flexibles Reporting für alle HR-Themen!“ - „Endlich zufriedene Mitarbeiter, Urlaubsplanung geht doch einfach!“ - „Und dabei noch intuitiv in der Anwendung, das macht einfach Spaß!“ staffboard ist bisher vollständig selbstfinanziert und organisch gewachsen. Unsere längsten zahlenden Kunden sind mittlerweile 3 Jahre bei staffboard, einige davon haben seit der Einführung von staffboard ihre Mitarbeiterzahl mehr als verdreifacht.

© staffboard

Vision und Ausblick

Unser Ziel ist es, einer der führenden europäischen Anbieter für HR Software aus der Cloud zu werden. Wir wollen im Kundenunternehmen eine zentrale SaaS-Plattform werden. Heute ist staffboard eine Software für HR Kernprozesse, d.h. die wesentlichen HR Aufgaben, die in Startups, kleinen und mittleren Unternehmen anfallen. Aktuell arbeiten wir an Schnittstellen und der Integration von bereits im Kundenunternehmen vorhandenen IT Systemen (z.B. Active Directory, ERP-Systeme) sowie der Anbindung von Drittanbietern aus dem HR Bereich (etwa Spezialistentools für z.B. Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen). Weiterhin werden wir die Plattform stärker flexibilisieren und individualisieren, so dass unsere Kunden ihren staffboard Account noch konkreter für Ihre Anforderungen und unternehmensspezifischen Prozesse konfigurieren können.

