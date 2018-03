Staumeldungen mit Garmin Navigon Traffic Live

Flatrate: In der Navigon-App gibt es die Staumeldungen für einmalig 20 Euro. Garmin hat die Navigon-App nach der Übernahme der Würzburger Navi-Spezialisten gücklicherweise unangetastet im Programm gelassen.

© Garmin Garmin Navigon Traffic Live

Die Navigationssysteme im Überblick

Anzeige

Die Besonderheit: Zum Empfang der Staumeldung genügt der einmalige In-App-Kauf der "Traffic Live" genannten Option, und schon kann man Verkehrsinfos dauerhaft nutzen. Garmin hat vor wenigen Monaten den Datenlieferanten gewechselt, nun kommen Staumeldungen von Nokia Here Traffic zum Einsatz.

Vorbildliche Konfigurationsoptionen: Navigon berechnet wahlweise automatisch oder erst auf Anforderung eine neue Route, man kann die Route bearbeiten und in die Berechnung eingreifen.

Nahe Staus werden mit kleinen Symbolen in die Karte eingezeichnet, leider zum Teil an jeder Ampel, was das Ganze unübersichtlich macht. Der Button links oben zeigt nur den nächsten Stau und nicht die Gesamtverzögerung - die erfährt man erst nach einem Fingertipp.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone im Auto Smartphone-App "Aha Radio" im Test Wie kommen Webradio und Internet ins Auto? Immer öfter mit der Smartphone-App "Aha Radio". Wir haben uns die kostenlose App für iPhone und Android…

Navi-Apps gegen Werkslösungen Wer bietet die besten Staumelder Wer hat die besten Staumeldungen? Wir vergleichen die zwei Navigations-Apps von Navigon und Tomtom mit drei Premium-Festeinbauten von Audi, BWM und… Navigation und Staumeldungen Staumeldungen mit Tomtom Traffic Pro Monat oder Jahr: Tomtom gibt seine Stauinfos in der Navigations-App nur auf Zeit frei.

Fahrassistenzsystem MyDriveAssist im Test Fahrassistenz via App: Die Verkehrsschilderkennung von Bosch MyDriveAssist setzt auf die Cloud und ist unglaublich präzise - deshalb aber auch… Für iOS und Android 4 Fahrassistenz-Apps im Vergleich Mit Apps rüsten Sie Abstandswarner, Schilderkennung und Co. in jedem Auto nach. Wir vergleichen 4 Fahrassistenz-Apps für iOS und Android.