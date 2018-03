Endlich wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone - dank 3-Achsen-Gimbal mit Bluetooth-Steuerung. Wir zeigen den Lieferumfang der beiden Modelle SPG Live und SPG Plus im Video.

© Feiyu Tech Mit dem Handheld-Gimbal SPG Live von Feiyu Tech gelingen gleitende Smartphoneaufnahmen wie mit einer Steadicam.

Smartphone-Kameras müssen sich längst nicht mehr vor eigenständigen digitalen Aufnahmegeräten verstecken. Gerade die aktuelle Generation von Apples iPhone bietet in Sachen Videos eine dermaßen gute Qualität, dass das Mobiltelefon den Camcorder in vielen Haushalten komplett ersetzt hat.

Leider werden mit der Hand gefilmte Szenen allzu schnell verwackelt. Kaum ein Nutzer kann das Smartphone derart ruhig halten, schon gar nicht, wenn man beim Filmen selbst in Bewegung ist. Um dennoch einen ruhigen, geradezu filmischen Look zu realisieren, gibt es spezielle Stabilisatoren, in die sich das Smartphone einspannen lässt.

Unboxing: SPG Live Quelle: connect Zubehör für Smartphone-Videos: Wir zeigen den Packungsinhalt und Lieferumfang des SPG Live im Unboxing-Video.

Mit dem 3-Achsen-Gimbal SPG Live von Feiyu Tech gelingen beeindruckende Aufnahmen im Steadicam-Look. Dank Bluetooth-Steuerung lässt sich das eingespannte iPhone mühelos über den Griff des Gimbals bedienen. Außerdem kann der Kopf der Halterung mit einer weiteren Taste in verschiedene Richtungen geschwenkt werden.

Im Unboxing zeigen wir den Lieferumfang des SPG Live von passenden Gegengewichten, um auch größere Smartphone-Modelle ausbalancieren zu können, über Akku und Ladekabel bis hin zur praktischen Transporttasche.

Neben dem SPG Live bietet Feiyu Tech auch ein größeres Gimbal für noch mehr Stabilität bei bewegten Aufnahmen an. Das SPG Plus mit zwei Griffen verfügt ebenfalls über einen perfekt austarierten 3-Achsen-Schwenkkopf, in den das Smartphone für wackelfreie Videos einfach eingespannt werden kann.

Unboxing: SPG Plus Quelle: connect SPG Plus mit zwei Griffen: Das große Gimbal-Modell von Feiyu Tech verspricht noch mehr Stabilität bei Smartphone-Aufnahmen.

