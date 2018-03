© Anbieter Steuererklärung am Mac

Langsam wird's eng: Ihre Steuererklärung müssen Sie bis zum 31. Mai 2013 beim Finanzamt abgegeben haben, außer Sie haben einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt. Dann gilt der 30. September 2013. Bis zum 31. Dezember 2013 darf sich Ihr Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfeverein Zeit lassen.

Wenn Sie also eines der im Folgenden vorgestellten Programme benutzen, wissen Sie, wie viel Zeit Ihnen bleibt.Wenn ein Steuerberater nicht so viel kosten würde, wäre er die bequemste Möglichkeit, schnell und sicher mit dem Staat abzurechnen. Vor allem weiß der, wie's geht. Man selbst hat schließlich oft genug Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und Angst vor diesen Formularen.

Doch dazu besteht kein Grund: Moderne Steuererklärungsprogramme wie die Steuer-Spar-Erklärung der Akademischen Arbeitsgemeinschaft oder die WISO-Steuersoftware führen den Staatsbürger sicher und strukturiert durch den Finanzdschungel und helfen mindestens ebenso gut dabei, vom Fiskus etwas wiederzukriegen, wie es ein Profi tut. Und das Schönste ist, dass auch wir Mac-User in den Genuss nativer Software für die Steuererklärung kommen. Also ran ans Geld!

steuer:Mac 2013

Das bekannteste Programm für die Steuererklärung heißt steuer:Mac 2013 und kommt von WISO. Hersteller Buhl Data macht mit beeindruckenden Erfolgszahlen Werbung für seine Steuerprogramme: 824 Euro bekomme der Durchschnittsdeutsche bei seiner Einkommensteuererklärung von Vater Staat zurück, Nutzer von Steuersoftware aber 1440 Euro!

Die WISO-Software steuer:Mac 2013 kostet 39,95 Euro (kann man von der Steuer absetzen); wer will, kann ein Abo abschließen und bekommt die CD-Version jedes Jahr automatisch zugeschickt. Als Download ist steuer:Mac 2013 zum selben Preis zu haben, das Handbuch gibt's dann als PDF. Die Software ist schnell installiert und führt gleich nach dem Start einer Erklärung ein Update aus. Das ist nirgends so wichtig wie bei Steuersachen, weil sich die Rechtslage dauernd ändert.

Für Einsteiger ideal: Man kann sich per Interview führen lassen. Die Software fragt einen Schritt für Schritt ab und überprüft die Vollständigkeit. Parallel wird zu jedem Punkt über die rechtlichen Grundlagen, eventuelle Besteuerungsvarianten und zusätzliche Einsparmöglichkeiten informiert.

So weiß das Programm eben auch, wann zum Beipiel Unfallschäden auf dem Weg zur Arbeit abgesetzt werden können. Von Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit bis zu haushaltsnahen Dienstleistungen und Ausgaben für die Alterssicherung - steuer:Mac denkt an alles, bietet dazu erklärende Videos an schafft beim Nutzer das Vertrauen, dass er garantiert nichts vergessen hat.

Steuer-Spar-Erklärung

Die Steuer-Spar-Erklärung der Akademischen Arbeitsgemeinschaft überzeugt seit Jahren durch höchste Kompetenz und Zuverlässigkeit. Für 24,95 Euro bietet die Akademische Arbeitsgemeinschaft ihre Steuer-Spar-Erklärung an. Ebenso wie WISOs steuer:Mac 2013 ist auch sie im Abo zu haben. Wer zwischendurch das Betriebssystem wechseln sollte (!?), bekommt die passende Version kostenlos nach einem kurzen Anruf bei der Hotline zugeschickt.

Weil Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit auch zur Steuererklärung gehören, beherrschen Steuerprogramme auch Gewinnermittlung, Umsatz- und Gewerbesteuererklärung und eignen sich deshalb auch für Freiberufler und andere Selbstständige.

Aber gerade für die gibt's von der Akademischen Arbeitsgemeinschaft eine Extra-Programmversion, die auch den Direktzugriff auf den Online-Steuerratgeber "Steuer-Spar-Berater für Selbstständige" beinhaltet. Dieser hilft mit Expertenbeiträgen zu allen Steuerfragen weiter. Preis: 79,95 Euro.

Wer die Steuer-Spar-Erklärung bereits im zweiten Jahr einsetzt, kann ebenso wie bei der WISO-Software seine persönlichen Basisdaten aus dem vorhergehenden Steuerfall übernehmen. Was bei WISO das Interview ist, wird bei der Steuer-Spar-Erklärung vom roten Faden erledigt, der den Steuerpflichtigen Punkt für Punkt durch seine Einkommensteuererklärung führt und dafür sorgt, dass nichts vergessen und alles verständlich gemacht wird. Der Steuerberater benutzt bestimmt ein ähnliches Programm ...

