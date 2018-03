Stichwort rSAP

rSAP bedeutet "remote SIM-Access-Profile" - das von Ansatz her beste Freisprechprofil. Die Freisprecheinrichtung "leiht" sich dabei die Daten der SIM-Karte aus und meldet sich mit ihnen als Quasi-Autotelefon im Handynetz an. Der Vorteil ist eine physische Außenantenne; nahezu jede beliebige Komfortfunktion ist so machbar.

Um Missbrauch vorzubeugen, kommt bei der Kopplung via rSAP statt der üblichen vierstelligen eine 16-stellige PIN zum Einsatz. Leider bestehen noch Kompatibilitätsprobleme zwischen einigen Geräten, so dass man vor dem Kauf eines Handys einen Blick in die Kompatibilitätslisten der Autohersteller werfen sollte.

