Strahlen-Lexikon

BfS Bundesamt für Strahlenschutz.

DTX-Modus Steht für den diskontinuierlichen Übertragungsmodus. Bei ihm sendet ein Handy in ihm zur Verfügung stehenden Zeitschlitzen nicht, wenn es kein akustisches Signal zu übertragen hat. Das spart Energie, reduziert aber auch die Strahlung.

Feldstärke Maß für die Kraft, die etwa ein elektrisches oder magnetisches Feld auf einen Körper ausüben kann.

Finite-Difference-Time-Domain-Method Eine anschauliche und mit realistischem Aufwand durchführbare Methode zur Berechnung elektromagnetischer Felder.

Größenordnung Unter einer Größenordnung verstehen Physiker und Techniker einen Unterschied, der etwa dem Faktor zehn entspricht.

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Internationale Kommision für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Die ICNIRP ist eine nichtkommerzielle Organisation. Nichtionisierende Strahlung hat zu wenig Energie, um Elektronen aus Atomen oder Molekülen zu lösen.

isotrop Isotrope Antennen empfangen Wellen aus allen Raumrichtungen gleich gut.

MoM Method of Moments ist eine Methode, um in Integralform vorliegende partielle Differenzialgleichungen zu lösen. Sie findet unter anderem in der Strömungslehre, in der Akustik und beim Berechnen elektromagnetischer Felder Anwendung.

SAR-Wert Die Specific Absorption Rate ist ein Maß für die Absorption elektromagnetischer Energie in biologischem Gewebe. Sie wird in Watt pro Kilo angegeben. Beim Einstrahlen in den menschlichen Körper wird die Energie des Feldes in eine Temperaturerhöhung umgesetzt.

WHO Weltgesundheitsorganisation (englisch: World Health Organization).

