Straßenmusiker 2.0

Bands auf www.sellaband.de verschaffen sich übers Netz Gehör. Ob Geld für eine neue CD, für eine Tournee oder ein professionelles Fotoshooting - Bands und Musiker können ihr Anliegen über die Webseite an den Fan bringen. Gerade in Zeiten, in denen sich die Förderung neuer Talente seitens der Musikindustrie immer mehr in Grenzen hält, ist dies eine Möglichkeit, seine Karriere anzuschieben.

Wie bei Betterplace.org muss das jeweilige Anliegen genau beschrieben und ein Spendenziel formuliert werden. Im Gegensatz zu der sozialen Plattform erhält die Band das Geld jedoch erst, wenn das Projekt zu 100 Prozent finanziert wurde. Um Konzerte für Werbung in eigener Sache kommt man also auch beim Selbstmanagement übers Internet nicht herum. Der User muss wissen: Gespendetes Geld wird nicht zurückerstattet, auch wenn das Projekt nicht zustande kommt. In dem Fall kann man damit einen anderen Künstler unterstützen.

