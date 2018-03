Bei Strato ist die Hotline nicht kostenlos, doch dafür melden sich die Mitarbeiter fix, zeigen sich zuvorkommend und meist auch kompetent.

Strato lässt seine Kundschaft nicht lange warten und meldete sich im Schnitt schon nach 35 Sekunden. Das ist auch gut so: Schließlich zahlt der Kunde für den Hotline-Anruf 14 Cent die Minute. Dafür zeigen sich die meisten Mitarbeiter nicht enttäuschend, sondern legten sich bei der Beratung richtig ins Zeug: Bei der Frage nach dem geeigneten DSL-Tarif etwa war einem Strato-Fachmann die Zeit nicht zu schade, dem Anrufer die gesamte Strato-Palette ausführlich, aber verständlich zu erklären. Dann erkundigte er sich nach dem Surf- und Telefonverhalten des Testers, empfahl ihm den günstigsten DSL-Anschluss und riet ihm gar von einer Telefon-Flatrate ab. Besser geht's wirklich nicht. Doch so souverän zeigten sich nicht alle Hotliner: Bei der Frage nach dem geeigneten DSL-Zugang für Internet-Telefonie riet eine Dame gleich zum schnellsten DSL-Anschluss. "Mit 16 Mbit/s sind Sie auf der sicheren Seite", gab sie zu Protokoll. Das ist fürs Voipen reichlich überdimensioniert. In puncto WLAN-Sicherheit kam ihre Kollegin auch ins Straucheln "Sie sind bei uns durch die Firewall gesichert. Sonst gibt's die Software "Internet Security Steganos" zu kaufen." WEP und WPA kamen nicht zur Sprache.

Kosten und ServicezeitenBEFRIEDIGEND (17 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (110 PUNKTE)connect-UrteilGUT (202 PUNKTE)

