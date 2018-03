Strom sparen leicht gemacht

Clevere Kombipacks: Wollen Sie im Haus mehrere Mobilteile betreiben, kaufen Sie am besten Kombipacks. Diese bestehen aus einer Basisstation und mehreren Mobilteilen, die zwar alle eine Ladeschale haben, aber nur über die eine Basisstation eingebucht sind.

Steckerleisten: Vor allem im Arbeitszimmer lauern Stromfresser: PC, Drucker, Scanner, Lautsprecher und USB-Hubs. Alle diese Geräte saugen meist auch im Standby Strom. Schließen Sie Ihre Geräte daher in sinnvollen Einheiten an eine Steckerleiste an - wenn Sie diese per Tastendruck abschalten, haben Sie alle angehängten Verbraucher vom Netz genommen.

© foto: hersteller strommessgeräte finden heimliche stromschlucker

Gerätekombinationen: Vermeiden Sie den Kauf von Einzelgeräten. So macht es beim PC keinen Sinn, Router und WLAN-Accesspoint getrennt zu kaufen.

Strom aus dem Bus: Hängt am ISDN-Anschluss gleich hinter dem NTBA eine Telefonanlage oder nur ein TKGerät, müssen Sie den NTBA nicht mit Strom versorgen.

Stromfresser finden: Kaufen Sie sich ein Strommessgerät oder leihen Sie eines aus. Es hilft Ihnen, die heimlichen Stromfresser im Haus zu entlarven, und Sie bekommen ein Gefühl für Verbrauchswerte.

