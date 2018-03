Allerdings hat man den Eindruck, dass sich die Firma hier eines Übersetzungsprogramms bedient hat und vor Jahren eingewanderte Deutsche nochmal drübergelesen haben, denn sauber übersetzt ist die Sache nicht - was zunächst mal wenig vertraueneinflößend ist.

Schauen wir weiter: Während viele Anbieter hauptsächlich auf das Webfrontend setzen, über das der Kunde Daten austauschen kann, legt Sugarsync den Schwerpunkt auf seine eigene Software. Nachdem diese installiert ist, gibt der Kunde an, welche Verzeichnisse seiner Festplatte synchronisiert werden sollen. Immer, wenn er diesen Ordnern Dateien hinzufügt, welche verändert oder entfernt, stößt das eine Synchronisierung an. Übertragen werden die Daten per SSL-Verschlüsselung, auf den Servern von Sugarsync werden die Dateien mit AES auf hohem Niveau verschlüsselt.

Zugreifen kann der Nutzer auf seine Daten wahlweise über die Sugarsync-Software, ein Webinterface oder aber auch per App auf dem iPhone, einem Android-Smartphone oder einem Blackberry. Auch der Zugriff über den Browser des Smartphones ist möglich. Für den Upload hat sich Sugarsync noch etwas einfallen lassen: Wenn man eine Mail mit großen Anhängen empfangen hat, kann man diese einfach an eine spezielle Sugarsync-Mailadresse weiterleiten lassen. Die Anhänge der Mail werden dann automatisch in ein eigenes Verzeichnis auf dem Onlinespeicher abgelegt.

Selbstverständlich kann man auch hier Daten mit anderen Personen teilen: Entweder man verschickt dazu öffentliche Links, mit denen die Empfänger ohne Registrierung den Inhalt dieser speziell gekennzeichneten Ordner oder Dateien herunterladen können. Mit anderen Sugarsync-Mitgliedern kann man Ordner auch teilen und so beispielsweise an gemeinsamen Projekten arbeiten. Zudem lassen sich Links zu Dateien versenden, mit denen der Download nur einmal und nur für einen bestimmten Zeitraum möglich ist.

Vorteile:

Umfangreiche Software für Backup inklusive

sichere SSL-Übertragung

verschlüsselte Datenhaltung auf den Servern des Anbieters

zahlreiche Zusatzfunktionen

mobile Clients für viele Smartphone-Plattformen

