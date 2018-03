Mario startet durch! Auf dem iPhone sorgt die Kultfigur von Nintendo für reichlich Spielspaß. Mit unseren Tipps fällt Ihnen der Einstieg in "Super Mario Run" noch leichter.

© Nintendo Co., Ltd. Super Mario Run: Screenshots aus der iOS-Version des ersten Smartphone-Spiels von Nintendo.

Das grundlegende Spielprinzip von "Super Mario Run" ist so simpel wie genial. In dem sogenannten Side-Scrolling Platformer bewegt sich Mario automatisch von links nach rechts. Der Spieler hat lediglich die Aufgabe, ihn durch Tippen über bestimmte Hindernisse und an Gegenstände springen zu lassen. Je länger man beim Tippen gedrückt hält, umso höher springt die Figur. Durch Doppel-Tippen vollführt Mario eine Drehung.

Kleinere Hindernisse und Gegner überwindet Mario auch ganz von allein, sodass man wirklich genügend Zeit hat, sich im Level zu orientieren und sich auf kommende Herausforderungen einzustellen. Doch obwohl es für den Abschluss einer Welt nicht notwendig ist, bringt es zusätzliche Punkte, auch die kleinen Gegner durch einen Sprung auszuschalten.

Super Mario Rückwärts: Nach links laufen​ und anhalten



Soll es doch einmal zurückgehen - z.B. weil eine wichtige Münze verpasst wurde - kann Mario mittels Luftblasen zurückgesetzt werden. Von diesen Flugkörpern gibt es allerdings nur eine begrenzte Anzahl pro Level. Befindet sich Mario in einer Blase, fliegt er automatisch zurück. Antippen lässt die Luftblase platzen und setzt Mario an Ort und Stelle wieder auf dem Spielfeld ab.

Auch der Sprung gegen eine Wand, gefolgt von einem Doppel-Tipper, lässt Mario ein kleineres Stück zurücksetzen (zumindest wenn sich Mario nicht zwischen zwei Wänden befindet, denn in diesem Fall wandert er von Wand zu Wand springend nach oben).

Durch Wischen nach links, wenn sich Mario gerade im Sprung befindet, lässt sich die Spielfigur theoretisch auch auf der Stelle halten - was jedoch reichlich Übung bedarf und uns auch nach zahllosen Versuchen nicht immer gleichermaßen gelingen wollte.

Ganz ohne Zutun des Spielers stoppt Mario, wenn er auf einen Pause-Block kommt.

Luigi, Toad und Peach: Neue Figuren freischalten

​Die Erstellung eines neuen "My-Nintendo"-Kontos oder das Anmelden mit einem bereits vorhandenen schaltet den Pilz Toad als neue Figur frei.



Wer in der Toad-Rallye eine bestimmte Anzahl an Toads ins Königreich holt, schaltet damit weitere Figuren frei. Für 30 gelbe und 30 rote Toads ​ gibt es Yoshi. Für die Freischaltung von Marios Bruder Luigi müssen 150 grüne und 150 lila Toads​ erspielt werden.



Wer in Toad-Rallyes je 200 Toads einer jeden Farbe ins Königreich holt, erhält dafür Toadette - jedoch nur wenn zuvor schon Prinzessin Peach freigeschaltet wurde.



Peach wird freigeschaltet, wenn alle 24 Level abgeschlossen und Bowser besiegt wurde.



​Um in einer Toad-Rallye gegen andere Spieler antreten zu können, benötigt man Tickets. Diese gibt es für das Abschließen von Welten und das Vervollständigen von Münzsammlungen.

Freigeschaltete Figuren lassen sich in jedem Level verwenden. Dafür einfach nach dem Auswählen einer Welt und eines Levels, noch vor dem Klick auf "Start", rechts unten auf das Charakter-Icon tippen. Dann werden alle bereits verfügbaren Figuren zur Auswahl angeboten.

Fleischfressende Piranha-Pflanze besiegen

Die Piranha-Pflanze kann Mario nur mit einem Unbesiegbarkeitsstern erledigen. Dieses Item kommt wie auch Pilze und Münzen aus verschiedenen Blöcken und seine Wirkung hält für eine begrenzte Zeitdauer vor. Während Mario unbesiegbar ist, kann er jeden Gegner einfach durchrennen, auch die fleischfressenden Pflanzen, die aus den grünen Rohren wachsen.

Akku sparen in Super Mario Run - so geht's

Neben der dauerhaften Internetverbindung kostet auch die bunt-schillernde Grafik im typischen Nintendo-Look jede Menge Strom. Beim Spielen von "Super Mario Run" kommt der Akku somit schnell an seine Grenzen - das kennen wir ja schon von "Pokémon Go".

Doch der Verbrauch lässt sich zumindest ein wenig senken, wenn man in den App-Einstellungen die Bildqualität des Spiels reduziert.

Dazu einfach im Hauptbildschirm auf "Menü", dann "Optionen" und dort auf "Einstellungen" tippen. Hier lassen sich "Bildrate" und "Auflösung" von "Hoch" auf "Niedrig" wechseln. In "Super Mario Run" selbst heißt es dazu:

​​"Durch Einstellen von 'Bildrate' bzw. 'Auflösung' auf 'Niedrig' erscheint das Bild weniger flüssig bzw. fein aufgelöst, gleichzeitig wird jedoch der Stromverbrauch gesenkt."



