Vokabellernen ist langweilig.

Alle Vokabeltrainer haben das gleiche Problem: Zwar sind sie am Anfang richtig cool und es macht auch irgendwie Spaß, mit den Programmen zu lernen - nach wenigen Wochen landen sie aber sprichwörtlich in einer Ecke des Kinderzimmers und werden kaum mehr beachtet.

Mit der Vokabellern-Plattform ADVANCED Online ändern wir das, und krempeln nebenbei völlig um, wie "Vokabellernen" im Schulunterricht funktioniert!

Für tausende Schülerinnen und Schüler bedeutet Vokabellernen, nachmittags allein für sich Vokabeln aus Schulbüchern, von Karteikarten oder in Computerprogrammen zu wiederholen. Dabei bekommt niemand mit, wenn sie mit der Zeit allmählich nachlässig werden und ihre Vokabeln kaum mehr üben?

Aber muss es das sein?

Bei ADVANCED Online ist das anders: Mit einer Mischung aus Handyspiel, sozialem Netzwerk und Vokabeltrainer bleiben die Lerner über Monate und Jahre motiviert.

Die Schülerinnen und Schüler z.B. einer Schulklasse lernen dabei zusammen in einem eigenen virtuellen Klassenzimmer, welches ihr Lehrer erstellt hat. Dort können sie an Vokabel-Wettbewerben teilnehmen und Preise gewinnen (Hausaufgabengutschein!), sich im Chat unterhalten oder versuchen, in der Ruhmeshalle durch fleißiges Vokabelüben bis ganz nach oben zu kommen. Der Lehrer kann dabei den Lernprozess seiner Schüler detailliert begleiten und sie von Zeit zu Zeit individuell motivieren.

Zusätzlich erhalten die Lerner mit jeder geübten Vokabel automatisch Goldmünzen, die sie gegen Belohnungen eintauschen können - z.B. ein neues Outfit für ihren Avatar oder eine fleischfressende Pflanze für das eigene virtuelle Zimmer.

Für wen ist es gedacht?

Obwohl sich der gemeinschaftliche Ansatz von ADVANCED Online ganz besonders für Lerngruppen eignet (z.B. Schulklassen, Nachhilfegruppen, Volkshochschule), kann jeder hier seine Vokabeln üben! Auf der Lernplattform können alle Sprachen gelernt werden, nach allen Lehrbüchern und in allen Schwierigkeitsstufen. Die Nutzer veröffentlichen täglich neue, kostenlose Vokabelpakete im "Kiosk" und selbst exotischere Sprachen wie Urdu und Kurdisch sind mittlerweile dort vertreten.

Und das Beste: Die Basis-Version ist dauerhaft kostenlos und bietet bereits die wichtigsten Funktionen zum Vokabellernen! Die Vollversion ist darüber hinaus bereits ab 2,50 Euro pro Monat erhältlich.

Wer hat's erfunden?

Nicht ganz die Schweizer - sondern drei Freunde aus Bayern: Wir sind Robert (Psychologe und Englischlehrer), Matthias (Programmierer) und Rafael (Medienwissenschaftler) und haben uns vor einigen Jahren zusammen getan, um dieses neue, gemeinschaftliche Vokabellern-Konzept als Lernplattform umzusetzen.

Robert hatte während seines Studiums nach Vokabeltrainern gesucht, die ihn lange motivieren würden - und nichts wirklich Überzeugendes gefunden. Als er dann in seinen Vorlesungen zu Lernpsychologie und Fremdsprachendidaktik erfuhr, wie dieses "Vokabellernen" wirklich funktioniert und wie Menschen dazu bewegt werden können, sich richtig lange mit etwas zu beschäftigen, war die Idee geboren: Gemeinsam lernt man auch Vokabeln besser!

Seit der Gründung unserer eigenen kleinen Firma arbeiten wir drei nun daran, dieses ungewöhnliche Konzept an Deutschlands Schulen bekannt zu machen. Der 1. Platz beim Businessplan-Wettbewerb "ideenReich 2014" zeigte uns bereits ganz zu Beginn unseres Vorhabens, dass unser Projekt auch wirtschaftliches Potential hat. Und so geht es nun von Schuljahr zu Schuljahr voran und die virtuellen Klassenzimmer von ADVANCED Online werden von immer mehr Schulen und Lerngruppen in Deutschland genutzt.

Und wie geht es weiter?

Auch wenn der Bildungssektor einen sehr großen Markt darstellt, stellt es für uns in vielen Fällen eine Herausforderung dar, die Entscheider an den Schulen davon zu überzeugen, das schulische Vokabellernen von Grund auf neu zu denken: Viele Lehrkräfte haben sich über die Jahre damit angefreundet, dass das Vokabellernen vollständig in die Verantwortung der Schüler (oder eher: Eltern) abgetreten wird. Wir wollen aber, dass die Lehrkräfte nicht nur wöchentlich neue Vokabeln einführen, sondern ihre Schüler auch langfristig beim Wiederholen begleiten - lernpsychologisch der wichtigste Faktor für dauerhaften Lernerfolg. Unsere Hauptaufgabe im Bereich des Vertriebs besteht deshalb darin, verständlich zu machen, dass der (geringfügige) Mehraufwand des Betreuens eines virtuellen Klassenzimmers wettgemacht wird durch die enormen Vorteile hinsichtlich der langfristigen Lernmotivation der Schüler.

Mit jedem Schuljahr steigen nun aber mehr Schulen ein und probieren den gemeinschaftlichen Lernansatz von ADVANCED Online aus. Das gibt uns den nötigen Mut, den Funktionsumfang noch weiter zu steigern und die Möglichkeiten unserer Lernplattform demnächst auch mit einer eigenen Handy-App zu erweitern.

